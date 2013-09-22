《美股一周展望》股市无需担心华府财政争端

路透纽约9月20日 - 投资者未来一两周可能会试图避开股市，因为华府即将上演最新版的财政闹剧。

这种心态可以理解。美国政府有关门的可能，甚至可能更糟的是，联邦债务出现违约，这让人回忆起2011年的华府内讧，美国因之失去AAA的最高主权债信评级，亦成为上次美国股市展开全面修正的主要原因。

不过，华尔街分析师感觉这次财政争端中，虚言恫吓的成分居多，而且有些威胁纯属夸大其词。

“回顾自2011年债务上限之争以来的模式，共和党领袖意识到如果政府关门，他们的政党很可能挨骂，”富国基金管理公司的首席投资组合策略师Brian Jacobsen说。“随着2014年期中选举将来临，他们会对那种公众心理非常敏感。”

“尽管正在谈论各种边缘政策，但最终还是会达成协议，我们还是会继续往前走，”Wedbush Equity Management的董事总经理Stephen Massocca说。

这次秋季的财政争端有两个不同但又彼此联系的截止日期。

首先，如果没能在9月底达成预算协议，联邦政府有可能从10月1日起关门歇业。之后，10月中旬时，议员们必须投票上调联邦债务上限，以防止政府出现违约。

几周以来，各方一直在故作姿态。最新的进展是，共和党控制的众议院周五通过立法，保证在截至12月中旬的这段时间里联邦机构有钱可用，但其中也插入了一项拒绝向总统奥巴马的医保改革计划提供资金的条款。

控制参议院的民主党则表示，他们将在那项立法提交至参议院表决时废除那个条款。参议院表决很可能在下周举行。

华尔街人士对华盛顿正在上演的事件持乐观看法。

**空洞的威胁**

“在这些事件落幕之前，不确定性可能上升，但我们认为这次持续时间可能很短，而且可能没有最近几次那么严重，”高盛的一份研究报告称。

事实上，目前的财政争端或许只是空洞的威胁，就像去年12月所谓的“财政悬崖”那样。当时连续好几周，铺天盖地全是如果达不成协议，就要面临大幅增税和大砍开支的可怕预言，但议员们在最后一刻还是达成了协议，市场带着上涨动能进入了2013年。根据总体回报情况，今年迄今，标准普尔500指数已累计攀升超过22%。

“虽然市场或因为对债务上限和持续决议的忧虑而回落，但我猜情况会像财政悬崖那样--尽是一大堆没意义的吵吵闹闹，”Raymond James Financial的首席投资策略师Jeffrey Saut说。

“如果市场因为(华府相关)忧虑而回落，我认为是个买入机会，”他说。

预算争端升温，但投资者并不十分担忧，从芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 下跌可见一斑。VIX指数是华尔街青睐的衡量市场恐慌情绪的指标。VIX指数周五跌至13.12，至此已连续三周周线收低，总跌幅达23%.

下周一美国股市开盘时，道琼工业指数将有三个新成分股加入：高盛 、Visa 和耐克(耐吉,Nike) 。它们取代的是美国银行 、惠普 和美国铝业 。

**10月可能缩减QE**

尽管股市因为财政争端而出现震荡的可能性很低，但华府仍有可能发出偏空讯号。

华府“财政紧缩”是美联储本周提到的促使其维持购债计划不变的原因之一。这项刺激政策压低了利率，扶助今年标普500指数 上涨。

预算问题上出现政治僵局的可能性下降，为美联储或最早在10月底缩减刺激措施敞开大门。

圣路易斯联储总裁布拉德周五的讲话提出了这种可能性。布拉德指出，缩减刺激措施的决定依然要视经济数据而定。他还称，只要通胀保持在低位，美联储就有操作的空间。

“促使美联储态度偏向谨慎的因素之一是财政问题。他们意识到，那会给经济带来什么样的影响，因此决定暂不缩减，”富国基金管理公司的Jacobsen说。