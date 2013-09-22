《美债一周展望》公债价格上涨，市场就美联储政策前景做相应调整

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容，内文略有调整)

* 美联储料将继续坚持宽松政策，焦点放在经济数据

* 财政紧缩和低通胀亦是联储关切的问题

* 财政部将标售总计970亿美元的两年期，五年期和七年期公债

路透纽约9月20日 - 美国公债价格周五上涨，因市场认为在美国经济变得更为强劲之前，美国联邦储备理事会(美联储/FED)不太可能收紧货币政策，投资人根据这观点调整仓位。

美股小幅回落也支持美债。美联储周三决定维持购债计划不变，和市场原本预期的缩减购债相悖。声明公布后，公债市场随即大幅波动，但为时很短。

“美联储在告诉人们，在看到经济可能持续增长的确凿证据前，美联储不需要上调利率，”摩根士丹利财富管理的执行董事兼资深固定收益策略师Jonathan Mackay说。

Mackay说，他预期10年期公债收益率在年底前将保持在2.5-3.25%区间的低端，接近2.70-2.90%。

美国圣路易斯联储总裁布拉德周五称，如果经济数据足够强劲，联储仍有可能在10月底的会议上缩减购债计划。他并指出9月联储不缩减刺激措施的决定是正确的。

不过布拉德补充称，低通胀对美国经济仍构成风险，他希望在联储缩减购债前，看到更多证明通胀上升的证据。

鉴于美联储本周就政策正常化步伐发出的温和信号，以Rajiv Setia为首的巴克莱利率策略师修改了对10年期美国公债收益率年底水平的预估。

巴克莱策略师称，由于美联储推迟对升息周期的预期，并将采取更为渐进的政策调整步伐，他们因此将10年期公债收益率预估下调25个基点。巴克莱目前预期10年期公债收益率在年底将为2.85%，低于之前预估的3.1%。

美联储称因财政政策偏紧和抵押贷款利率上升，美国经济承受压力，因此决定维持刺激措施不变，与投资者预期的缩减政策相反。美联储缩减购买资产，将给公债价格带来下行压力，收益率则会上升。

纽约联邦储备银行周五买入14.7亿美元付息公债，为央行每月850亿美元购债行动的一部份。下周一美联储将买入30-40亿美元2019-2020年到期的公债。

周五，指标10年期美国公债 价格上升6/32，收益率从周四的2.76%下跌至2.74%。

五年期公债 价格涨2/32，收益率从周四的1.50%降至1.48%。

30年期公债 价格攀升21/32，收益率报3.77%，周四尾盘报3.81%。

财政部下周将标售总计970亿美元两年期，五年期和七年期新债。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]