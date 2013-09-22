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货币新闻 | 2013年 9月 22日 星期日 14:29 BJT

表格: 中国8月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京9月22日 - 以下为中国海关最新公布的中国8月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
                                8月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       262,942         4.76      7,206.02        1,924,604       -19.39
 原铝                          33,380       -45.56       2,004.7          153,447       -61.86
 未锻压镍(精炼镍+合金)         14,296        17.35     14,655.91          116,176        19.45
 精炼铅                           121        -80.4      2,521.83              653       -87.47
 精炼锌                        52,132         2.88      1,934.03          354,429        17.33
 锌合金                        11,270       -11.01      2,188.93           81,388        -9.53
 精炼锡+锡合金                  1,147       -62.75     20,453.11           11,397       -44.27

 出口:
 精炼铜                        12,594       637.96      7,122.48          220,084         6.44
 原铝                          10,179        13.39      2,074.71           64,971       -22.17
 精炼铅                         1,494     1,919.34      2,109.82           12,008       826.73
 精炼锌                           712            -      1,783.57            3,138       -45.85
 未锻压镍(精炼镍+合金)          5,471       139.42     15,687.29           34,996        62.49
 精炼锡+锡合金                     11       26,600     31,290.09            1,833        52.67

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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