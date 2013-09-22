表格: 中国8月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京9月22日 - 以下为中国海关最新公布的中国8月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（ 单位均为吨): 8月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 262,942 4.76 7,206.02 1,924,604 -19.39 原铝 33,380 -45.56 2,004.7 153,447 -61.86 未锻压镍(精炼镍+合金) 14,296 17.35 14,655.91 116,176 19.45 精炼铅 121 -80.4 2,521.83 653 -87.47 精炼锌 52,132 2.88 1,934.03 354,429 17.33 锌合金 11,270 -11.01 2,188.93 81,388 -9.53 精炼锡+锡合金 1,147 -62.75 20,453.11 11,397 -44.27 出口: 精炼铜 12,594 637.96 7,122.48 220,084 6.44 原铝 10,179 13.39 2,074.71 64,971 -22.17 精炼铅 1,494 1,919.34 2,109.82 12,008 826.73 精炼锌 712 - 1,783.57 3,138 -45.85 未锻压镍(精炼镍+合金) 5,471 139.42 15,687.29 34,996 62.49 精炼锡+锡合金 11 26,600 31,290.09 1,833 52.67 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.