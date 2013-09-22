全球商品：马来西亚毛棕榈油价格2014年2月料较当前水准上涨9%--分析师Fry

路透孟买9月21日 - 一位业内顶尖分析师周六表示，马来西亚毛棕榈油价格在2014年2月有可能从当前水平上涨近9%至每吨2,500马币(林吉特)，因全球最大的棕榈油生产国--印尼的棕榈油库存在该国决定推广使用生物柴油后将下降。

“出口关税也加强了把毛棕榈油转化为生物燃料、供印尼和马来西亚本地使用的吸引力，”大宗商品咨询机构LMC International的董事长James Fry在孟买举行的Globoil会议上说。

“现在，印尼的毛棕榈油价格每吨比原油便宜105美元，马来西亚的毛棕榈油比原油便宜75美元。”

Fry给出的预估的前提假设是，布兰特原油期货价格在2月前保持在每桶110-115美元。目前的布兰特原油期货价格约为每桶109美元。

Fry还称，豆油较毛棕榈油的溢价到2014年2月很可能每吨减少70美元，至130美元。

原油价格上涨，利用食用油生产生物燃料变得更加划算，植物油价格因此受益。生物燃料比汽油和柴油都更为环保。

周五，马来西亚指标毛棕榈油期货 收低0.9%，报每吨2,297马币(725美元)，今年迄今的跌幅达6%，2012年大跌23%。

Fry预计，印尼的毛棕榈油库存明年2月将降至180万吨，尽管未来几个月的产量将到达巅峰，因为印尼强制性要求将柴油中的生物柴油比例从7.5%提高至10%。

印尼棕榈油局主席Derom Bangun周五称，印尼目前的毛棕榈油库存约为210万吨。

Bangun称，印尼2014年的毛棕榈油消费量可能从2013年的约850万吨增至900万吨。(完)