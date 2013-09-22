中国债市：现券收益率明显下行，美联储维持QE缓和资金面紧张预期

路透上海9月22日 - 中国银行间市场周日现券收益率明显下行，个别券种跌幅达10bp（基点)。美联储意外维持量化宽松（QE）政策不变，市场流动性收紧预期暂时缓解，在中长期品种引领下，现券市场恢复买气。

交易员表示，外汇占款增幅较之前有所好转，亦强化了市场对未来资金面预期，但现券买气能否就此好转仍需进一步观察资金面变化。

“5年(期品种)的降了10BP，10年降了7BP，我觉得主要是未来一段时间内资金面预期向好,再加上美国经济大幅向好预期落空吧，”华北一银行交易员表示。

广发银行交易员吴思捷认为，今天现券交易更多的是来自于市场情绪，今天杀入的机构主要还是交易盘，尽管今天资金面有些紧张，但是和6月份完全没有可比性。再加上债券的绝对收益率很高，有机构认为收益率见顶，出来买入了长端债券。

“不过总体来说今天的交投活跃度并不是很高，主要就是上午的时候下行了一波，下午走势有所持稳。”他称。

美联储周三决定继续以每月850亿美元的速度购买债券，而非市场预期的缩减QE规模。此后中国银行间债市恰逢中秋假期休市，周日为节后第一个交易日。

一位直言不讳的美联储鹰派官员周五警告称，在市场预期高涨的情况下，美联储本周意外没有缩减货币刺激措施，损害了自身信誉。但另一名美联储官员则认为，美联储的做法非常正确。

“此外当然离不开资金面的支持，外占止跌回升也提升了买气，”华北另一银行交易员认为，现在市场对跨国庆资金面紧张的担忧情绪并未完全消除，所以现券行情还没有全部激发出来，过了国庆节现券收益率应该还会有下行空间。

中国8月外汇占款逆转前两月的负增长，但其规模小于市场预期，显示美联储退出QE的政策预期对外汇流入中国形成一定抑制，不过鉴于中国基本面短期企稳回升，年内外汇占款估计续呈增长态势。

剩余期限约9.67年的固息国债130011券最新成交 在3.9800%，上日尾盘为4.0700%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.5889 4.0066

上日 3.5780 3.8310

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8250/3.7690 国债参考率报价 3.6300/3.5510 金融债参考率报价 4.5025/4.4300(完)

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