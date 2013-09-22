中国货币市场：主要回购利率续升，月末及长假临近机构谨慎拆出

路透上海9月22日 - 中国银行间市场周日主要回购加权利率继续走升。交易员表示，中秋节过后首个工作日，不少机构开始着手国庆假日资金备付，银行间资金供给稍显紧俏，但考虑到美联储维持并未缩减QE(量化宽松)规模以及外汇占款增长转负为正，均对流动性提供一定支撑，机构心态谨慎但并未过度担忧。
“跟周三差不多有一点紧吧，早上借隔夜的人多，不少大行都不愿意出钱了，”上海一银行交易员表示，一个月以内的资金都有需求，不过下午出隔夜的机构便有所增多。
她并表示，主要还是国庆备付资金需求主导市场，因各家机构头寸之前都或多或少有所准备，资金价格上涨主要还是市场心态和情绪比较谨慎，初步估计国庆节之后流动性有望好转。
对于美联储维持量化宽松规模不变，她认为，短期内对银行间的流动性主要受月中缴税、外汇占款以及月末财政存款投放等因素影响较为直接，而QE的退出主要还是体现在对未来流动性预期的影响。
美联储周三决定继续以每月850亿美元的速度购买债券，而非市场预期的缩减QE规模。此后中国银行间债市恰逢中秋假期休市，周日为节后第一个交易日。
对于未来资金面变化，上海另一银行交易员表示，因基金、券商等机构今日放假，判断月末资金面情况，有望从下周初的资金利率变化中进一步观察。
中国8月外汇占款逆转前两月的负增长，但其规模小于市场预期，显示美联储退出QE的政策预期对外汇流入中国形成一定抑制，不过鉴于中国基本面短期企稳回升，年内外汇占款估计续呈增长态势。
今日银行间市场质押式回购总成交量为4,530.65亿元，较上日的5,638.33亿元减少近两成；其中隔夜品种成交3,586.41亿元，上日为3,678.46亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.5889 3.5780 +1.09 3,586.41
七天 4.0066 3.8310 +17.56 351.71
14天 4.2289 3.9593 +26.96 215.98
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.2900 2.1850 +310.50 2,055.73
七天 2.1150 2.8500 -73.50 228.37
14天 5.0550 6.0000 -94.50 65.10
回购定盘利率
其中:隔夜 3.6000 3.5541 +4.59 --
七天 4.0000 3.7100 +29.00 --
14天 4.0000 3.8300 +17.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.5730 3.5570 +1.60 --
七天 3.9910 3.7490 +24.20 --
三个月 4.6617 4.6584 +0.33 --
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(发稿 吴芳; 审校 黄凯)