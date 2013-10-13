全球航运：波罗的海乾散货运价指数继续下滑，因海岬型船需求减弱

路透10月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，因海岬型船舶需求减弱。

乾散货运价指数下降26点，或1.29%至1,985点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用，已自上周五的2,084点水准下滑99点或4.75%。

波罗的海海岬型船运价指数 降94点，或2.60%，至3,527点。海岬型船舶日均获利下降986美元或11.32%至32,382美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

“有传言称澳洲矿产商将有几天会离开现货市场，但他们预定运往中国的货船仍然为数不少，”GHS Securities分析师Omar Nokta周五在一份报告中指出。

波罗的海巴拿马型船运价指数 降3点，或0.15%至2,024点。日均获利减少27美元至16,233美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)