全球航运：波罗的海乾散货运价指数继续下滑，因海岬型船需求减弱

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透10月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，因海岬型船舶需求减弱。
乾散货运价指数下降26点，或1.29%至1,985点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用，已自上周五的2,084点水准下滑99点或4.75%。
波罗的海海岬型船运价指数 降94点，或2.60%，至3,527点。海岬型船舶日均获利下降986美元或11.32%至32,382美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
“有传言称澳洲矿产商将有几天会离开现货市场，但他们预定运往中国的货船仍然为数不少，”GHS Securities分析师Omar Nokta周五在一份报告中指出。
波罗的海巴拿马型船运价指数 降3点，或0.15%至2,024点。日均获利减少27美元至16,233美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。