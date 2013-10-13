南非汇市：兰特触及三周高位后下滑，美国预算之争进展或指引后市

路透约翰内斯堡10月11日 - 南非兰特兑美元周五下跌，盘中一度触及三周高位，因Anglo American Platinum 公司罢工工人返回工作岗位。

1452GMT，兰特兑美元 报9.9250，较周四纽约市场收盘价跌0.2%。

兰特盘中触及9.8665的高点，因有消息称矿商英美资源集团旗下Anglo American Platinum工人结束因反对裁员而持续两周的罢工。

据该公司执行长Chris Griffith，此次罢工令导致该公司产量减少44,000盎司，营收损失近10亿兰特(1亿美元)。

结束罢工的消息激励兰特一度冲破交易区间9.90-10.10，美国预算僵局带来的不确定性令兰特过去一周一周维持在该区间。

交易员称，兰特可能会继续从美国预算之争进展中获得方向指引。

政府公债上扬，2026年到期公债收益率 跌15个基点至7.835%，2015年到期公债收益率 下挫16.5个基点至5.86%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价