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债券 | 2013年 10月 13日 星期日 11:05 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索走强，因预期美国预算僵局有望解决

路透墨西哥城10月11日 - 墨西哥披索周五升至两周半高点，巴西雷亚尔也触及将近四个月以来最强水准，因投资者押注美国国会将会达成协议，从而避免灾难性的债务违约。

若美国国会结束政府停摆状态并提高举债上限，新兴市场货币等风险资产下周可能延续涨势。

若举债上限不能提高，则美国将出现史无前例的债务违约，将全球经济推入危机。

巴西雷亚尔 走强0.15%至6月中旬以来最强收盘水准。央行将更积极升息的预期强化了本币计价资产的吸引力，也提振了雷亚尔汇率。

墨西哥披索兑美元 升值0.94%报12.9830，突破13披索的心理关口。(完)

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(编译 郑茵 审校 李爽)

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