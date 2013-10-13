拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索走强，因预期美国预算僵局有望解决

日本央行：审议委员佐藤健裕称，货币宽松的同时须实施就业市场改革
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。
路透墨西哥城10月11日 - 墨西哥披索周五升至两周半高点，巴西雷亚尔也触及将近四个月以来最强水准，因投资者押注美国国会将会达成协议，从而避免灾难性的债务违约。
若美国国会结束政府停摆状态并提高举债上限，新兴市场货币等风险资产下周可能延续涨势。
若举债上限不能提高，则美国将出现史无前例的债务违约，将全球经济推入危机。
巴西雷亚尔 走强0.15%至6月中旬以来最强收盘水准。央行将更积极升息的预期强化了本币计价资产的吸引力，也提振了雷亚尔汇率。
墨西哥披索兑美元 升值0.94%报12.9830，突破13披索的心理关口。(完)
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(编译 郑茵 审校 李爽)
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。
路透首尔3月29日 - 韩元兑美元 周三盘初持稳，因当地出口商月底美元卖盘，抵消了美元受有关今年美国进行更多升息的预期提振的涨势。 0159 GMT，韩元兑美元 报1,114.0，基本持平于周二收盘时的1,113.0。 美元周三自四个半月低位回升，3月美国消费者信心升至逾16年高位。 NH Futures外汇分析师Park Sung-woo表示，“虽然美国经济数据显示美国经济稳健，但多数市场参与者 似乎认为美元随时会转跌。” 韩国股市也波澜不惊，综合股价指数 持稳在2,164.13点。 接近中午时，外资买超173亿韩元(1,554万美元)韩股，有望连续第三日买超。 运输设备类股指数 跌1.2%，现代汽车 跌逾1%，现代摩比斯 跌近3%。 SK海力士 上涨2.5%，因寄望其季度获利创新高。 下跌和上档个股分别为464家和319家。
0215GMT * 美元/日圆在亚洲市场买气好转，但上档仍受限，目前为止处于111.03-31区间 * 在隔夜市场从低点110.18反弹后，上涨难度加大 * 美债收益率走高令美元人气改善 * 从111.00开始一路往下有不少买单，110.50处更多，从110.30开始有大量买单 * 据称有日本政府资金和人寿保险商介入，特别是从110.50开始(完) (编译 徐文焰；审校 王颖)