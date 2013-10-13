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亚洲 | 2013年 10月 13日 星期日 11:01 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月11日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新              
 收盘价：                                                           
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                86.58       +1.59       +1.87     3057068
 搜狐                                82.05       +0.78       +0.96     1007729
 网易                                69.57       +0.13       +0.19      537841
 百度                               154.81       +1.65       +1.08     2824985
 亚信科技                            11.60       +0.01       +0.09       65495
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        18.09       +0.42       +2.38     2284654
 联电                                 2.11       +0.02       +0.96      264425
 日月光                               5.02       +0.04       +0.80       74215
 硅品精密                             5.97       -0.04       -0.58      409606
 和信超媒体                           0.94       -0.01       -0.95       45602
 友达                                 3.41       +0.00       +0.00      170936
 中华电信                            31.52       +0.02       +0.06       57631
 台湾国际航电                        47.61       +0.05       +0.11      967510
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            55.25       +0.30       +0.55      132686
 中国联通                            16.40       -0.12       -0.73      106104
 中国电信                            51.54       -0.93       -1.77       16110
 中芯国际                             3.96       -0.08       -1.98       56659
 电讯盈科                             4.51       -0.01       -0.22         586
 (完)

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