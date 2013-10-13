版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 13日 星期日 11:00 BJT

更新版-《全球汇市》美元势将录得五周内首次周度上涨，因对国会将达成协议愈发乐观

今日        上日        当日      今年以来     2012年
                                   收市价      收市价      涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3541      1.3519       +0.16       +2.63      1.3194
 美元/日圆                            98.56       98.15       +0.42      +13.63       86.74
 欧元/日圆                           133.43      132.71       +0.54      +16.58      114.45
 美元/瑞郎                           0.9122      0.9119       +0.03       -0.36      0.9155
 英镑/美元                           1.5954      1.5964       -0.06       -1.83      1.6251
 美元/加元                           1.0347      1.0396       -0.47       +4.29      0.9921
 澳元/美元                           0.9463      0.9451       +0.13       -8.95      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2347      1.2323       +0.19       +2.25      1.2075
 欧元/英镑                           0.8488      0.8464       +0.28       +4.61      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8316      0.8276       +0.48       +0.40      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.9965      6.0360       -0.65       +7.79      5.5630
 欧元/挪威克朗                       8.1254      8.1653       -0.49      +10.70      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.4736      6.5037       -0.46       -0.38      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.7758      8.7912       -0.18       +2.31      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
    (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    汇市主要消息预告    汇市技术面解析    
    全球汇市报导            汇率路透调查       
    所有外汇新闻           指标利率一览       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    英镑报导                澳元、新西兰元报导    
    加元报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            拉美货币报导       
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             
    

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐