《美股一周展望》进入财报季高峰期，但国会债务上限之争或抢风头

路透纽约10月11日 - 美国股市投资者希望撇开政治面消息，转而关注基本面，但这种愿望不会实现，因为国会议员仍在争论提高举债上限问题。

周四和周五的市场表现可以说明，股市在之前遭受政治不确定性的打压。标普500指数在这两天强劲上涨。

议员们将忙于协商提高16.7万亿美元联邦举债上限和恢复联邦政府运作事宜。如果不能在10月17日前提高举债上限，可能导致美国债务违约。

美国政府自10月1日以来即部分关闭。关门持续时间超过许多人的预期，尽管总统奥巴马和国会共和党人提出的方案被视为取得进展的迹象，但最终能否达成一致仍不明朗。

除担心政府关门问题之外，投资者还将迎来第三季业绩高峰期的第一周，其中包括领头羊企业通用电气 、高盛 和谷歌 。

“如果周末达成协议，那么市场将反弹到所有这些疑虑出现前的水准，接近纪录高位，”Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy表示。“否则或会跌回1,650点，或许更低，这要看意见分歧有多严重。”

**波动性上升**

标普500指数处在主要移动均线上方，这些均线可能在市场下滑时提供支撑。该指数比50日移动均线切入位1,678.22高0.9%，比100日移动均线切入位1,662.53高出1.8%。

许多分析师预测，协议达成拖得越久，市场波动将会上升。芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX)本周升穿20，为6月以来首次。波动性指数期货交易还表明，对短期市场走势担忧加剧。

VIX和三个月期VIX期货价差周三短暂触及2011年末以来最低，达到约负2。

这种情况周四逆转，当时市场急升，但交易员仍持谨慎立场，以防若华府周末没有取得进展导致波动性再度大幅冲高。

美国主要股指当周表现涨跌不一。周五尾盘，道琼斯工业指数涨0.5%，标普500指数升0.2%，Nasdaq跌1.1%，因投资者抛售部分今年表现最好个股令其承压，其中包括Netflix 和Tesla Motors 。

尽管大多数分析师称，美国债务违约将对经济产生灾难性影响，但他们还表示，不达成协议的可能性很小。

加州Fisher Investments公司的Ken Fisher表示，触及债务上限的可能性非常微小。Ken Fisher管理490亿美元资产。

“大家一直说这次情况不同，但华府只是让市场心烦意乱，仅此而已，”Fisher说。“如果存在违约的可能，债券价格就会创出新低。归根结底，你不要再理会狼来了的呼声。”

短期国库券市场投资者明显在做准备，以防无法按期偿还债务。10月末到2013年底到期的债券收益率处在较高水准，因投资者因违约风险予以规避。

**财报季高峰期**

下周将有较多企业公布财报。银行业者的财报和财测或许最为重要，投资者关注企业有关政府关门以及利率上升影响的评论。富国银行 之前表示，来自住宅再融资的营收降至2011年第二季以来最低水准。

“政府关门将对获利成长产生一些影响，但我预计负面影响可能较小，”Fisher说。“我们明显仍处在牛市中期。”

据汤森路透数据，标普500指数企业料公布本季获利增长4.2%，低于7月1日时预期的8.5%。迄今已经公布业绩的31家标普500指数成分企业中，约有55%的业绩超过预期，低于历史平均水准的63%。

尽管下周一些政府经济数据将因关门而推迟公布，其中包括消费者物价指数(CPI)和房屋开工数据，但10月纽约和费城两家联邦储备银行的制造业调查指数都将按计划公布。