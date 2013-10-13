《综述》美国债务违约期限日益迫近，国会协商进展依然迟滞

* 需要在周四前提高举债上限

* 会谈料持续至下周初

* 达成协议看来并不容易

路透华盛顿10月12日 - 美国国会为结束财政危机而进行的协商在周六变得岌岌可危，此前众议院两党谈判未果，目前焦点转向了参议院领袖。

参议院民主党领袖里德与共和党领袖麦康奈尔展开初步会谈。但仍不确定他们能否迅速达成协议，结束政府停摆状态并提高国家举债上限。

只有在下周四的最后期限之前调高举债上限，方能令美国政府避免陷入违约境地。参议院将于周日开会，但美国众议院不开会，因此国会的时间会非常紧张。

“分析师认为，要不了多久，市场就会对这种持续不断的不确定局面作出负面反应，”里德在参议院表示。

“普通美国人的毕生积蓄都面临风险。”

目前尚未解决的问题中包括，提高举债上限的期限要延长多久。众议院共和党人认为延长六周就够了，但这样政府有可能在假日季中期再度陷入停摆。民主党人希望至少可以让政府维持到明年。

双方在政府支出问题上也存在争议，共和党对奥巴马签署的医保法案表示担心。

里德等民主党参议员在下午前往白宫与奥巴马进行磋商，但他在一小时15分后离开时没有对记者发表讲话。

一位资深助理表示，会商期间奥巴马和参议院民主党领袖一致同意，里德与麦康奈尔的会谈应该继续。

参议院民主党第二号人物Dick Durbin表示，参议院的目标是在周一金融市场开始交易之前达成两党支持的协议。

但达成协议的难度似乎不小，因里德不愿考虑共和党参议员Susan Collins提出的计划。Collins的计划将美国举债上限上调的期限延长至1月31日，并为政府再提供六个月的拨款。

该计划让一些温和派议员希望双方能迅速达成妥协，但民主党表示，这项计划附加了太多有争议的条件。

Collins表示失望，但她仍冀望“我们能达成让政府重新开门并防止违约的两党解决方案。”

里德与麦康奈尔的“初步”协商于当地时间周六上午9:00在里德办公室举行。就在一天前，奥巴马拒绝了众议院提出的将举债上限上调期限推至11月22日的提议。

民主党警告称，这样小幅地提高举债上限只会引起国会再度激烈对抗，在圣诞节购物季即将来临之际挫伤消费者信心。

就在参议院展开一连串行动的同时，众议院议长贝纳(John Boehner)在一个关门会议上告知共和党议员，白宫已经拒绝其提议，且由于目前注意力已经转向参议院的协商，可能不会向奥巴马提出新的建议。

**良好的会晤**

麦康奈尔虽然与里德开始会谈，但他保持低姿态，因他在肯德基州面临严峻的连任竞选。

“我们进行了良好的会晤”，他在参议院门厅对记者只能说这么多。

虽然一些参议员对里德与麦康奈尔的协商抱有希望，但如何达成协议的途径却并不清晰。

即便参议员炮制出一份结束政府停摆和提高举债上限的提案，要想在众议院获得通过，至少还需要得到一些共和党议员支持。而这种支持远远谈不上十拿九稳，特别是如果参议院的协议中没有抨击医保法案的话。

虽然日子一天天过去，民意调查显示，美国民众的耐心正在消失。

“市场因为达成协议的希望而上涨，当然也可能因为现实打击了信心而下跌，”Cumberland Advisors创始人暨投资总监David Kotok说。他认为周四之前达不成协议，“这场斗争远未结束。”(完)