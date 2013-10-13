《综述》G20敦促美国迅速采取行动，避免债务违约

* 美国在尽一切可能达成债务协议--俄罗斯财长

* 共和党的提议激发对避免债务危机的乐观情绪

* G20国家担心违约有可能带来全面深远的负面影响

* 货币政策必须审慎调整并明确沟通

* 全球经济继续复苏，但下行风险犹存

撰稿 Anna Yukhananov/Louise Egan

路透华盛顿10月11日 - 全球主要国家财经首脑周五向美国施压，要求避免可能造成灾难性影响的违约发生，并承诺在时机合适时审慎推行货币政策正常化。

20国集团(G20)财经首脑会议结束发布的公报称，美国“需要采取紧急行动解决短期财政不确定性”。

美国政府自10月1日开始部分关门，因国会共和党和白宫预算之争陷入僵局。共和党还拒绝提高16.7万亿美元的举债上限。

全球财经首脑警告称，若不能提高举债上限，将给全球经济带来灾难性后果。

今年G20国家轮值主席国俄罗斯财长西卢安诺夫表示，会议公报中提及的内容归结起来就是“普遍希望迅速拿出解决办法”。

美国共和党周四提出一项计划，旨在短期提高政府债务上限，使人寄望协议或很快能够达成。周五白宫和议员们仍在就计划细节讨价还价。

“美国政府官员正在尽一切可能与国会达成协议，”西卢安诺夫对记者表示。

解决僵局对全球经济至关重要，G20称，全球经济正显现改善迹象，但仍面临“下行风险”。

目前正当各国央行开始缩减2007-09年金融危机期间推出的货币刺激举措之际，维持成长动能可能面临更大挑战。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)年底前缩减刺激规模的预期在今年稍早令市场恐慌，并使一些发展中国家市场出现动荡，因为之前流向这些经济体的大量低成本美元资金枯竭。

G20国家承诺，在货币政策变化方面做到审慎调整和明确沟通，并称引导资本流动降低波动性仍将是一大挑战，这呼应了上月在圣彼得堡召开的G20领导人峰会发布的声明。

公报称，新兴国家仍是全球经济成长的主要推动力量，尽管许多国家近几年增速放缓，而且预计还会进一步减慢。

“前一段的极为繁荣，如今或许变成了极度悲观，”巴西央行总裁Alexandre Tombini在为周六财经官员大会准备的讲话中称。

“总体而言，对于目前这场转变所引发的动荡，巴西等许多新兴国家的形势要比以往有利得多，”他说。

**有方案总比没有好**

但当前的注意力主要集中在美国违约风险上，违约风险令全球经济前景笼罩阴霾。

西卢安诺夫表示，参加此次会议的美国财长杰克卢提早离开，以参加国内债务协商。

“我们相信美国政府和国会将达成双方都能接受的协议，”他说。

杰克卢曾表示，若不能在10月17日的期限前提高举债上限，美国将无法偿还所有债务。

美国主要股指周五上扬，周四创下九个月最大单日涨幅，因共和党提出的建议激发了对很快达成协议的希望。

但也有令人担心的迹象显示，若美国政府不能按期偿还债务，可能发生动荡。

银行和货币市场基金都规避通常用来作为短期贷款抵押品的美国公债，表明债务上限协商若陷入僵局，可能切断金融体系日常融资的主要来源。

香港证交所计划提高美国公债作为保证金抵押的扣减率。

“政界人士似乎还没有认识到美国公债市场对全球金融体系的重要性，”汇丰首席分析师Stephen King在路透全球市场论坛(Global Market Forum)上表示。

尽管共和党的计划带来了短期压力缓解的希望，但年底前美国仍有可能濒临违约边缘。

“只要不确定性降低，就是正面消息，但我认为，要真正降低不确定性，就需要有一个长期解决方案，”欧央行管委诺沃特尼表示。

“不过总比什么方案都没有要好。”(完)