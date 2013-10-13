《综述》美联储官员称维持刺激政策不变是明智的，但承认沟通存在问题

路透华盛顿纽约10月11日 - 美国联邦储备理事会(美联储)高层官员周五表示，鉴于美国政府的停摆，其不削减刺激规模的决定是明智的，但他们也承认近期在政策讯息沟通方面存在一些问题。

美联储理事鲍威尔表示，无论就何时调整每月购债规模作出什么决定，央行都将在相当长一段时间内维持超宽松货币政策。

“重要的是整体政策立场，而不是资产购买的速度，”鲍威尔说。

“十有八九政策会在相当长时间内保持高度宽松--只要经济需要支持，目前经济仍在竭力摆脱挥之不去的金融危机影响，”他在国际金融协会(IIF)表示。

立场温和的波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦为央行不削减货币刺激规模的决定辩护，指因经济数据表现和日益迫近的财政风险，不过他也承认美联储在讯息传达方面做得不好。

“鉴于那些数据和风险，我认为继续实施资产购买计划是必需的，与我们重新实现充分就业以及在合理时间范围内达到2%通胀率的目标相一致，”罗森格伦在为外交关系协会准备的发言稿中说到。

**自我诱发的冲击**

不过，罗森格伦认为，央行官员在讯息沟通方面存在问题。他是今年联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员。

“过去几个月发生的事情明确表明，数据驱动型政策还要考虑我们预估方面的风险，这样的政策在沟通时存在困难，因为当我们面对新的经济数据调整预测和风险评估时，政策也必定发生变化，”他说。

他补充说，国会在预算和调高举债上限问题上的斗争导致美国政府关停，可能对第四季美国经济成长造成影响。

“要是没有这次自我诱发的冲击，到第四季时情况应该还不错，”他说。

鲍威尔表示，维持刺激规模不变对他而言是一个“十分艰难的决定”。这一说法呼应了其他FOMC成员的表态。他补充说，他本来赞成小规模缩减购债规模。

“不过...即将公布的经济数据表现、金融环境紧缩和财政政策收紧对经济的影响、以及财政方面可能出现影响事件，这些方面的担心也不无道理，”他说。

鲍威尔表示，华盛顿预算僵局引发的不确定性已经证明了美联储是正确的。

“9月会议以来所发生的事情表明，对财政问题的担心是很有道理的，”他说。(完)