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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 06:38 BJT

全球外汇市场10月14日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

假日 - 日本公共假日。美国假日，政府部门关闭，债市休市，股市交易。

0030 - 澳洲8月房屋融资

0715 - 瑞士9月生产者/进口物价

0900 - 欧元区8月工业生产

1600 - 欧洲央行管委诺沃特尼在哥伦比亚法学院发表讲话(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 郑茵)

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