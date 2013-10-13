澳新经济指标预测--10月14日-10月21日****

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月14日当周 10月14日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲房屋融资(较前月) 8月 -2.5% +2.4% 投资性房屋融资 -- +2.9% 10月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲央行会议记录 10月 0030 澳洲汽车销售(较前月) 9月 -- +0.8% 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.9% +0.2% (较上年同期) +1.3% +0.7% 10月16日(三) 暂无重要经济数据公布。 10月17日(四) 暂无重要经济数据公布。 10月18日(五) 0100 澳洲央行总裁史蒂文斯在Australian British Chamber of Commerce商务午餐会上发表讲话 10月21日当周 10月21日(一) 暂无重要经济数据公布。
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。