日韩经济指标预测--10月14日-10月21日****

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月14日当周 10月14日(一) 0300 韩国出口(较去年同期) 9月修正值 -- -1.5% 进口(较去年同期) -- -3.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差37.1 10月15日(二) 0430 日本工业产出修正值 8月 -- -0.7% 0430 日本产能利用指数(较上月) 8月 -- 3.7% 2300 韩国失业率 9月 -- 3.1% 10月16日(三) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 9月 -- -1.3% (较上月) -- +0.3% 2330 日本路透短观调查 8月 -- 正13 10月17日(四) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超22,257 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超271 10月18日(五) 暂无重要经济数据公布 10月20日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 9月 -- +14.7% 进口(较上年同期) -- +16.0% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差9,603 10月21日当周 10月21日(一) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。