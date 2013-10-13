欧洲央行：密切关注货币市场利率，准备在其过高时采取行动--总裁

日本央行：审议委员佐藤健裕称，货币宽松的同时须实施就业市场改革
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。
德拉吉还表示，欧洲央行亦在寻找方式，以确保低利率能惠及所有欧元区国家。南欧高负债国家的小企业，仍需要比欧元区核心国家企业支付更高的贷款利率，这个问题令欧洲央行头疼不已。
“我们仍将留意所有进展，以使货币政策传导能够充分的影响欧元区国家的融资状况，”德拉吉说。
关于欧元区银行业联盟的计划，德拉吉说，欧洲央行即将对银行业资产负债表的检查，将是“一个重要的信心建立工具”。
较弱的欧元区国家已经为此做好准备。这些国家的借款成本在主权债危机期间出现飙升。
“亦值得注意的是，所有欧元区国家都在非常努力地修复银行资产负债表和增强透明度，尤其是那些曾经遭受过巨大压力的国家，”德拉吉说。
不过，用于银行资产重组的公共资金应该到位，以防万一在核查中发现需要填补的资金漏洞。
“这次检查的效果如何，也要看能否为银行资产重组提供必要的安排，其中包括，一旦无法获得民间资金，是否以及何时需要提供公共支持，”德拉吉表示。
“这些安排工作必须在我们我们得出评估结论前到位。”(完) (编译 张涛/侯向明； 审校 郑茵)
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。
路透首尔3月29日 - 韩元兑美元 周三盘初持稳，因当地出口商月底美元卖盘，抵消了美元受有关今年美国进行更多升息的预期提振的涨势。 0159 GMT，韩元兑美元 报1,114.0，基本持平于周二收盘时的1,113.0。 美元周三自四个半月低位回升，3月美国消费者信心升至逾16年高位。 NH Futures外汇分析师Park Sung-woo表示，“虽然美国经济数据显示美国经济稳健，但多数市场参与者 似乎认为美元随时会转跌。” 韩国股市也波澜不惊，综合股价指数 持稳在2,164.13点。 接近中午时，外资买超173亿韩元(1,554万美元)韩股，有望连续第三日买超。 运输设备类股指数 跌1.2%，现代汽车 跌逾1%，现代摩比斯 跌近3%。 SK海力士 上涨2.5%，因寄望其季度获利创新高。 下跌和上档个股分别为464家和319家。
0215GMT * 美元/日圆在亚洲市场买气好转，但上档仍受限，目前为止处于111.03-31区间 * 在隔夜市场从低点110.18反弹后，上涨难度加大 * 美债收益率走高令美元人气改善 * 从111.00开始一路往下有不少买单，110.50处更多，从110.30开始有大量买单 * 据称有日本政府资金和人寿保险商介入，特别是从110.50开始(完) (编译 徐文焰；审校 王颖)