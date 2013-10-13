欧洲央行：密切关注货币市场利率，准备在其过高时采取行动--总裁

德拉吉还表示，欧洲央行亦在寻找方式，以确保低利率能惠及所有欧元区国家。南欧高负债国家的小企业，仍需要比欧元区核心国家企业支付更高的贷款利率，这个问题令欧洲央行头疼不已。

“我们仍将留意所有进展，以使货币政策传导能够充分的影响欧元区国家的融资状况，”德拉吉说。

关于欧元区银行业联盟的计划，德拉吉说，欧洲央行即将对银行业资产负债表的检查，将是“一个重要的信心建立工具”。

较弱的欧元区国家已经为此做好准备。这些国家的借款成本在主权债危机期间出现飙升。

“亦值得注意的是，所有欧元区国家都在非常努力地修复银行资产负债表和增强透明度，尤其是那些曾经遭受过巨大压力的国家，”德拉吉说。

不过，用于银行资产重组的公共资金应该到位，以防万一在核查中发现需要填补的资金漏洞。

“这次检查的效果如何，也要看能否为银行资产重组提供必要的安排，其中包括，一旦无法获得民间资金，是否以及何时需要提供公共支持，”德拉吉表示。