《一周经济焦点》聚焦中国GDP，寻找增长模式改善迹象

美国预算僵局尚未对其他国家产生灾难性影响，主要是因为市场认为其会促使美联储进一步推迟缩减每月850亿美元的购债计划。

而且周五公布密西根大学调查报告显示，这出政治闹剧只是略微打压了美国消费者信心，预测者认为也不会影响到德国ZEW经济景气指数，该指数料将持平。

但伦敦咨询机构Capital Economics的Jonathan Loynes称，欧元区经济复苏依然脆弱之际，美国事态为经济前景带来更多不确定性。

“起码这及时地提醒人们，欧元区决策者不一定能仰赖全球经济稳步持续复苏来使欧元区进一步摆脱衰退，”他在一份报告中称。

英国的经济复苏比欧元区要明显得多，分析师在等待英国9月零售销售数据出炉，然后再确定其对10月25日将公布的第三季GDP的预测。市场预期9月零售销售增长0.4%。

摩根大通表示，其根据已公布数据做出的预估显示，英国第三季经济较前季成长0.7%，持平于第二季，环比年率为增长2.8%，Investec目前预计第三季GDP成长0.8%。(完) (编译 徐文焰/郑茵/王兴亚/李爽 审校 张涛)