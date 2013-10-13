美国与加拿大经济指标预测--10月14日-10月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 10月14日当周 10月14-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加18 增加16.9 美国民间就业岗位(万个) 增加18 增加15.2 美国制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加1.4 美国失业率 7.3% 7.3% 美国平均时薪 +0.2% +0.2% 美国每周平均工时 34.5 34.5 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差395 逆差392 1230 美国进口价格 9月 +0.2% 持平 出口价格 持平 -0.5% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.6% +1.4% 核心PPI(较前月) 9月 +0.1% 持平 1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.1% +0.2% 1400 美国建筑支出 8月 +0.4% +0.6% 1400 美国就业趋势指数 9月 -- 113.5 1400 美国工厂订单 8月 +0.3% -2.4% 1400 美国耐久财订单 8月修正值 -- +0.1% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.5% 1400 美国批发(趸售)库存 8月 +0.3% +0.1% 趸售销售 +0.3% +0.1% 1400 美国企业库存 8月 +0.3% +0.4% 1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,479 10月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月12日当周 -- -0.1% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 7.00 6.29 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月12日当周 -- +3.3% 10月16-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较上月) 9月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.2% +1.5% 扣除食品和能源的核心CPI(较上月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.8% +1.8% 1230 美国实质所得 9月 +0.2% +0.4% 1600 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 9月 -- +0.2% 10月16日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 10月11日当周 -- 455.9 再融资指数 -- 1,995.4 1230 加拿大制造业销售 8月 -- +1.7% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 8月 -- 净流入567 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 57 58 10月17-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.4% +0.4% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.7% 产能利用率 78.0% 77.8% 10月17日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 90.8 89.1 建筑许可年率(万户) 93.8 92.6 1230 美国初请失业金人数(万人) 10月12日当周 33.7 37.4 四周均值(万人) -- 32.5 续请失业金人数(万人) 10月5日当周 293.5 290.5 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 正15.0 正22.3 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 9月 -- 0.98 10月18日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- 持平 加拿大CPI(较上年同期) -- +1.1% 加拿大央行核心CPI(较前月) -- +0.2% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) -- +1.3% 1400 美国领先指标 9月 +0.6% +0.7% 1430 美国ECRI经济领先指标 10月11日当周 -- 130.4 10月21日当周 10月21日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联储全国活动指数 9月 -- 0.14 1230 加拿大趸售贸易(较前月) 8月 -- +1.5% 1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 539 548 (完)