《中国报摘》--中国证券报10月14日

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
* 头版头条:
--据悉，中国住建部等部门近期将对成都等地楼市进行调研，目的在于收集相关信息，总结各地调控楼市经验教训。业内人士认为，此举意味着，房地产调控长效机制正在加快建立。
* 其他:
--日前挂牌成立的甘肃永登新华村镇银行成为第1,000家村镇银行。银监会介绍，银监会坚持股权多元化和股东本土化原则，积极鼓励各类资本参与投资村镇银行，引导调整民间资本持股比例。
--国家发改委日前发布意见称，随着大气污染防治工作全面推进，各地天然气需求超常规增长，今冬明春天然气供需矛盾较往年将更为突出，要继续完善价格机制。
--继中国重工 重组注入军工重大装备总装资产后，推动军工科研院所改制的扶持政策也将出台。业内人士称，军工资产证券化面临的障碍基本消除，未来五年其资产证券化有望提升至70%，较目前翻倍。
--中国建筑 1-9月经营简报显示，建筑业务当期新签订单9,194亿元人民币，同比增长36.2%，增幅创年内新高。
--继发布光伏制造业行业规范条件后，工信部再下发管理办法，要求各地按照规定提出市场准入标准，申报和推荐各自辖区符合条件企业。工信部将在复核、重点抽查和公示后，发布合格企业名单。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。