《中国报摘》--中国证券报10月14日

--继中国重工 重组注入军工重大装备总装资产后，推动军工科研院所改制的扶持政策也将出台。业内人士称，军工资产证券化面临的障碍基本消除，未来五年其资产证券化有望提升至70%，较目前翻倍。

--继发布光伏制造业行业规范条件后，工信部再下发管理办法，要求各地按照规定提出市场准入标准，申报和推荐各自辖区符合条件企业。工信部将在复核、重点抽查和公示后，发布合格企业名单。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)