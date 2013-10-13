全球金融：金砖国家或在明年初就汇市干预基金作最终决定--俄罗斯财长

**中国的角色**

一金砖国家官员表示，中国持有全球最大外汇储备，将为资金池贡献大部分资金，希望在管理方面扮演更重要的角色。

“他们认为，既然出资最多，就应该享有优势，”该官员称。

当在简报会上被问及中国的诉求时，西卢安诺夫表示，“(在本次会议上)没有谈及此事。”

一金砖国家官员称，中国还希望金砖国家开发银行的总部设在该国。西卢安诺夫表示，该银行的总部设在哪里仍是待解决的关键问题之一。

另一问题是初始资本规模，西卢安诺夫称讨论了应该是100亿还是300亿美元。

“我们赞成分阶段出资，10年内达到100亿美元，这样俄罗斯及其他国家的预算都不会承受很大负担，”他说。

但其他人士称，中国希望开发银行的资本规模更大。

“巴西和印度希望初始资本金平均分担。我们知道中国想出资更多，”巴西一名官员表示，“不过，我们仍在协商，目前没有出现紧张局面。”

西卢安诺夫称，金砖国家已经同意“通过达成共识”来就此做出决定。(完)