全球金融：金砖国家或在明年初就汇市干预基金作最终决定--俄罗斯财长

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
**中国的角色**
一金砖国家官员表示，中国持有全球最大外汇储备，将为资金池贡献大部分资金，希望在管理方面扮演更重要的角色。
“他们认为，既然出资最多，就应该享有优势，”该官员称。
当在简报会上被问及中国的诉求时，西卢安诺夫表示，“(在本次会议上)没有谈及此事。”
一金砖国家官员称，中国还希望金砖国家开发银行的总部设在该国。西卢安诺夫表示，该银行的总部设在哪里仍是待解决的关键问题之一。
另一问题是初始资本规模，西卢安诺夫称讨论了应该是100亿还是300亿美元。
“我们赞成分阶段出资，10年内达到100亿美元，这样俄罗斯及其他国家的预算都不会承受很大负担，”他说。
但其他人士称，中国希望开发银行的资本规模更大。
“巴西和印度希望初始资本金平均分担。我们知道中国想出资更多，”巴西一名官员表示，“不过，我们仍在协商，目前没有出现紧张局面。”
西卢安诺夫称，金砖国家已经同意“通过达成共识”来就此做出决定。(完)
(编译 徐文焰/王兴亚；审校 侯向明/张涛)
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
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