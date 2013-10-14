路透专访：IMF亚太主管看好中日两国的经济改革计划

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透华盛顿10月11日 - 国际货币基金组织(IMF)亚洲事务高管赞赏日本和中国的改革计划，欢迎两国进行改革以重振经济。
尽管日本要到本月稍晚才开始公布结构改革，中国也要到11月宣布其计划，但IMF亚太事务部主管Anoop Singh周五表示，对日本和中国明显致力于大举改革充满信心。
Singh在接受路透专访时表示，日本首相安倍推行的“安倍经济学”已经给日本和该地区经济带来助益，这要归功于其三项改革计划的前两项--货币和财政刺激举措。
“迄今已经放出的两支箭效果明显，”他借用了安倍拿射箭比喻其计划的说法。第三支箭是在劳工、农业和服务市场推行结构性改革。
“我们已经看到日本迈出远超历史纪录的重要几步，因此我们预期结构性改革也会继续这种趋势，”他说。
“任何国家的结构性改革都不是一朝一夕的事，必须达成共识，”他说。“这需要时间，但无疑安倍设定了这样的目标。”
中国料在11月中国共产党十八届三中全会上公布经济改革具体计划。Singh表示，中国已经发出改变经济成长方式的坚定承诺。
“中国当局已经接受经济成长减缓，以实现更加可持续、高质量的增长，”他说。
中国官方今年初曾表示，改革的支柱之一是上海自贸区，自贸区将为投资者和金融服务领域试验更开放的政策。
“中国总是喜欢以这种方式前进，”Singh在谈到自贸区计划时表示。“他们试着在经济的某一部分实施，观察实施效果后再推广开来，”他说。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
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美国劳工部周三公布：美国3月进口物价较前月下降0.2%，预估为下降0.2%，3月出口物价较前月上升0.2%，预估为上 升0.1%。 美国财政部周三公布，3月美国政府财政预算赤字1,760亿美元，因财政支出超过收入。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月)
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