路透专访：IMF亚太主管看好中日两国的经济改革计划

路透华盛顿10月11日 - 国际货币基金组织(IMF)亚洲事务高管赞赏日本和中国的改革计划，欢迎两国进行改革以重振经济。

尽管日本要到本月稍晚才开始公布结构改革，中国也要到11月宣布其计划，但IMF亚太事务部主管Anoop Singh周五表示，对日本和中国明显致力于大举改革充满信心。

Singh在接受路透专访时表示，日本首相安倍推行的“安倍经济学”已经给日本和该地区经济带来助益，这要归功于其三项改革计划的前两项--货币和财政刺激举措。

“迄今已经放出的两支箭效果明显，”他借用了安倍拿射箭比喻其计划的说法。第三支箭是在劳工、农业和服务市场推行结构性改革。

“我们已经看到日本迈出远超历史纪录的重要几步，因此我们预期结构性改革也会继续这种趋势，”他说。

“任何国家的结构性改革都不是一朝一夕的事，必须达成共识，”他说。“这需要时间，但无疑安倍设定了这样的目标。”

中国料在11月中国共产党十八届三中全会上公布经济改革具体计划。Singh表示，中国已经发出改变经济成长方式的坚定承诺。

“中国当局已经接受经济成长减缓，以实现更加可持续、高质量的增长，”他说。

中国官方今年初曾表示，改革的支柱之一是上海自贸区，自贸区将为投资者和金融服务领域试验更开放的政策。

“中国总是喜欢以这种方式前进，”Singh在谈到自贸区计划时表示。“他们试着在经济的某一部分实施，观察实施效果后再推广开来，”他说。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)