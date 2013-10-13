路透专访：西班牙和爱尔兰或无需预防性信贷就能顺利退出救助--EU执委

路透华盛顿10月11日 - 欧盟(EU)经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示，欧盟执委会正与西班牙与爱尔兰讨论如何确保两国在未来几个月顺利结束国际救助，不过两国也许不需要任何特别安排就能实现这一目标。

欧元区和国际货币基金组织(IMF)向爱尔兰提供的675亿欧元(920亿美元)三年期救助和附带的预算及政策条件，将在12月7日到期。

西班牙的救助计划则将在2013年底到期。西班牙借入了410亿欧元以重组本国银行业。

“我们目前正在与两国、并在欧元集团内展开协商，探索怎样才是让救助计划顺利退场的最好方式，”雷恩对路透表示。

他说，两国为取得金融帮助而承诺进行的改革正在稳步推进，经济增长均更加强劲。

爱尔兰政府9月时称，将从欧元区寻求100亿欧元预防性信贷额度，以防该国救助到期时对市场产生任何冲击。不过该国迄今为止并未向欧盟提出这样的请求。

“幸而有救助计划帮助两国经济好转，他们很有希望顺利退出救助，并恢复持续的市场融资，”雷恩称。

“目前判断是否需要作出预防性的安排还为时过早。我不会排除这种可能性，但正如我此前所说的，即便没有预防性安排，两国也很有希望成功，”他说。

雷恩还指出，现在讨论葡萄牙退出救助的安排还太早。该国从欧元区获得的金融救助将在2014年中期到期。