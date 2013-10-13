中国保险：阿里巴巴平安等组建的首家网络保险公司获批开业--报载

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透上海10月14日 - 据上海证券报周一报导，由阿里巴巴IPO-ALIB.N、中国平安 、腾讯 等联手设立的中国首家网络保险公司--众安在线财产保险，已于日前获批开业并完成工商登记。
这家网络保险公司总部设于上海市黄浦区，注册资本金为10亿元人民币。众安在线将突破国内现有保险营销模式，不设分支机构、完全通过互联网进行销售和理赔。
在产品研发上，避开传统车险业务，而专攻与互联网交易直接相关的企业及家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险；目标客户群是互联网经济的参与方，包括互联网平台、互联网服务提供商、电子商务商家、网络购物消费者、社交网络参与者等公司和个人客户。 众安在线之所以备受各方关注，主要有两点：一是夺人眼球的股东背景，阿里巴巴董事长马云、平安董事长马明哲、腾讯董事局主席马化腾，均是叱咤中国商界的风云人物；二是头顶“创新”光环，经营模式、产品研发都是“前无古人”。 报导指出，阿里巴巴是众安在线最大单一股东，持股比例为19.9%；平安和腾讯各持股15%，并列第二大股东；其余约50%的股权则分散掌握在携程 、优孚控股、日讯网络科技、日讯互联网、加德信投资、远强投资等6家网络科技或投资公司手中。
消息人士透露称，众安在线运营初期或将以股东业务为主。“这些互联网公司本身就有大量的投保需求。”(完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。