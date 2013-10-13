中国保险：阿里巴巴平安等组建的首家网络保险公司获批开业--报载

在产品研发上，避开传统车险业务，而专攻与互联网交易直接相关的企业及家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险；目标客户群是互联网经济的参与方，包括互联网平台、互联网服务提供商、电子商务商家、网络购物消费者、社交网络参与者等公司和个人客户。 众安在线之所以备受各方关注，主要有两点：一是夺人眼球的股东背景，阿里巴巴董事长马云、平安董事长马明哲、腾讯董事局主席马化腾，均是叱咤中国商界的风云人物；二是头顶“创新”光环，经营模式、产品研发都是“前无古人”。 报导指出，阿里巴巴是众安在线最大单一股东，持股比例为19.9%；平安和腾讯各持股15%，并列第二大股东；其余约50%的股权则分散掌握在携程 、优孚控股、日讯网络科技、日讯互联网、加德信投资、远强投资等6家网络科技或投资公司手中。