《中国报摘》--其他报纸重要消息10月14日

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
**上海证券报**
--由两岸10家金融机构投资共建的厦门两岸股权交易中心日前签约。该中心资本金1亿元人民币，投资股东单位包括国信证券、中信证券 等，其中国信证券出资3,000万元，占比最高。
--市场人士称，不排除大商所安排本周五(18日)上市交易铁矿石期货。
--据悉，由阿里巴巴的马云、中国平安 的马明哲、腾讯 的马化腾联手设立的首家网络保险公司--众安在线财产保险，已于日前获批开业。该公司总部设于上海市黄浦区，注册资本金10亿元。
**证券时报**
--证监会最新公布的首次公开发行(IPO)在审企业情况表显示，截至10月11日，两市排队IPO企业总数增至753家，北京海鑫科金高科技、天津桂发祥十八街麻花食品等六家公司出现在排队名单中。
--中国人民银行郑州培训学院教授王勇撰文称，中国央行与欧洲央行签署货币互换协议，可以为人民币国际化起到“保驾护航”的作用。
--基金业协会最新数据显示，截至9月30日，85家基金公司管理资产合计3.85万亿元，其中公募基金规模2.81万亿元，较6月底增加2,872.9亿元。为今年以来首次出现季度性增长。
**第一财经日报**
--从今日起三季度经济数据将密集公布，市场人士预计9月居民消费价格指数(CPI)或接近3%。
**人民日报**
--从国家发展和改革委员会获悉，2014年生产的小麦（三等）最低收购价提高到每50公斤118元，比2013年提高6元。这是自2008年以来，连续六年提高粮食最低收购价格。
--国有重点大型企业监事会主席刘顺达撰文称，1-8月华能、大唐、华电、国电、中电投五大发电集团实现利润总额490.4亿元，而去年同期仅为131.4亿元。今年利润高速增长的直接拉动来自火电的全面由亏转赢。
**金融时报**
--国家工商行政管理总局数据显示，截至9月底，全国实有企业1,469.31万户，比上年同期增长9.42%；注册资本金93万亿元，同比增长16.18%。
**东方早报**
--汇丰银行和东亚银行 日前获准在上海自贸区筹建分支机构，为入驻的第二批外资银行。至此，已有八家中资银行，以及四家外资行获准进入上海自贸区。
--金地集团 9月签约金额为54.5亿元，环比和同比增幅均超过30%，分别为35.24%及34.24%。
--光明食品集团总裁王宗南称，未来三年，公司将稳健推进国际化战略，令海外并购再上新台阶。产业选择上，重点聚集乳业、糖业、酒业、分销代理业、休闲食品和现代农业等核心主业。
**每日经济新闻**
--从深圳房地产宏观调控领导小组联席会议了解到，下一步该市地产调控内容包括增加住宅用地供应量，加强差别化信贷政策执行力度，要抓紧研究调整第二套住房贷款的首付比例和利率等。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编