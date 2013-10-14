《中国报摘》--其他报纸重要消息10月14日

**上海证券报**

--由两岸10家金融机构投资共建的厦门两岸股权交易中心日前签约。该中心资本金1亿元人民币，投资股东单位包括国信证券、中信证券 等，其中国信证券出资3,000万元，占比最高。

--市场人士称，不排除大商所安排本周五(18日)上市交易铁矿石期货。

--据悉，由阿里巴巴的马云、中国平安 的马明哲、腾讯 的马化腾联手设立的首家网络保险公司--众安在线财产保险，已于日前获批开业。该公司总部设于上海市黄浦区，注册资本金10亿元。

**证券时报**

--证监会最新公布的首次公开发行(IPO)在审企业情况表显示，截至10月11日，两市排队IPO企业总数增至753家，北京海鑫科金高科技、天津桂发祥十八街麻花食品等六家公司出现在排队名单中。

--中国人民银行郑州培训学院教授王勇撰文称，中国央行与欧洲央行签署货币互换协议，可以为人民币国际化起到“保驾护航”的作用。

--基金业协会最新数据显示，截至9月30日，85家基金公司管理资产合计3.85万亿元，其中公募基金规模2.81万亿元，较6月底增加2,872.9亿元。为今年以来首次出现季度性增长。

**第一财经日报**

--从今日起三季度经济数据将密集公布，市场人士预计9月居民消费价格指数(CPI)或接近3%。

**人民日报**

--从国家发展和改革委员会获悉，2014年生产的小麦（三等）最低收购价提高到每50公斤118元，比2013年提高6元。这是自2008年以来，连续六年提高粮食最低收购价格。

--国有重点大型企业监事会主席刘顺达撰文称，1-8月华能、大唐、华电、国电、中电投五大发电集团实现利润总额490.4亿元，而去年同期仅为131.4亿元。今年利润高速增长的直接拉动来自火电的全面由亏转赢。

**金融时报**

--国家工商行政管理总局数据显示，截至9月底，全国实有企业1,469.31万户，比上年同期增长9.42%；注册资本金93万亿元，同比增长16.18%。

**东方早报**

--汇丰银行和东亚银行 日前获准在上海自贸区筹建分支机构，为入驻的第二批外资银行。至此，已有八家中资银行，以及四家外资行获准进入上海自贸区。

--金地集团 9月签约金额为54.5亿元，环比和同比增幅均超过30%，分别为35.24%及34.24%。

--光明食品集团总裁王宗南称，未来三年，公司将稳健推进国际化战略，令海外并购再上新台阶。产业选择上，重点聚集乳业、糖业、酒业、分销代理业、休闲食品和现代农业等核心主业。

**每日经济新闻**

--从深圳房地产宏观调控领导小组联席会议了解到，下一步该市地产调控内容包括增加住宅用地供应量，加强差别化信贷政策执行力度，要抓紧研究调整第二套住房贷款的首付比例和利率等。(完)