中泰贸易：泰国总理称中国支持国内企业每年进口100万吨泰国稻米

路透曼谷10月13日 - 泰国总理英拉周日表示，中国将支持国内企业每年从泰国进口100万吨稻米的计划，一改之前所说的五年内购进100万吨的承诺。

“中国政府之前同意在未来五年买入100万吨稻米，”英拉在与中国国务院总理李克强举行会谈后对记者表示。“今天他们同意将购买规模调整为每年100万吨。”

此番言论发表之际正值李克强对泰国进行为期三天访问的最后一天。英拉称，泰国商务部将研究该计划的细节，此计划料于今年开始。英拉并称，协议的时间框架还未敲定。

中国方面未对此发表官方评论。