中泰贸易：泰国总理称中国支持国内企业每年进口100万吨泰国稻米

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透曼谷10月13日 - 泰国总理英拉周日表示，中国将支持国内企业每年从泰国进口100万吨稻米的计划，一改之前所说的五年内购进100万吨的承诺。
“中国政府之前同意在未来五年买入100万吨稻米，”英拉在与中国国务院总理李克强举行会谈后对记者表示。“今天他们同意将购买规模调整为每年100万吨。”
此番言论发表之际正值李克强对泰国进行为期三天访问的最后一天。英拉称，泰国商务部将研究该计划的细节，此计划料于今年开始。英拉并称，协议的时间框架还未敲定。
中国方面未对此发表官方评论。
周五李克强表示，中国将在未来五年买入100万吨泰国稻米，但未提及政府协议。他表示，采购来自民间企业，未提及泰国政府上月说到的根据政府间协议向中国出售120万吨稻米。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编