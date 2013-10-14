《中国重要政经日程》--10月14日

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
============================今日重要政经日程=======================
10/14（一）
中国国务院总理李克强于10月9日至15日出席在文莱斯里巴加湾市举行的第16次中国—东盟（10+1）领导人会议、第16次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第八届东亚峰会，并对文莱、泰国、越南进行正式访问。
============================近期重要政经日程=======================
10/15（二）
*第五次中英经济财金对话将于10月15日在北京举行。
第114届中国进出口商品交易会（广交会）将于10月15日-11月4日在广州举行。
10/26 (六）
2013浦江创新论坛在上海召开，由中国科技部与上海市政府共同主办。
11/14 (四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。
11/29 (六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 张晓翀)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编