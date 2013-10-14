中国能源：中国取代美国成头号原油进口国后，势将大举展开海外收购

路透新加坡/北京10月11日 - 随着中国取代美国成为全球第一大石油净进口国，该国势必加紧对海外油气公司的收购，以满足自身急剧增长的能源需求。

美国能源资料协会(EIA)本周发布的一份报告称，中国在经历几十年的经济飞速增长之后，已经在9月成为最大的石油净进口国，并将在2014年保持这一排名。

过去10年里，中国在全球石油需求增长中占据了很大一部分，因此尽管西方经济陷入疲软且美国页岩油气产出增加，削减了全球石油消费，但石油价格仍保持升势。此外，中国也已经是多种大宗商品的进口大国。

正当东亚在全球贸易中的影响日益增强之际，这样的座次更换或将进一步强化中国在石油市场中的地位。

“进口增长将推动收购行动，”FGE能源顾问Alex Yap表示。“从国家的角度来说，要保证供应安全，而从中国企业的角度来说，他们希望构建自己的帝国。”

根据汤森路透数据，由于国内产量难以提高，中国海洋石油总公司(中海油，CNOOC)和中石化等中国企业自2009年以来斥资逾1,000亿美元收购油气资产以增加进口。

中海油计划到2020年将其油气年产量从6,000万吨油当量提高一倍至1.2亿吨，到2030年达到1.8亿吨。

中国政府还花费数以十亿计美元，通过补贴贷款和援助方式，在非洲和南美取得油气资源。

虽然中国并不把所有海外生产的石油运回国内，但通过获准开采海外油田，中国政府确保了供应安全，并能够更好地安排进口指标。

“国有贸易商中国国际联合石油化工公司和中国联合石油公司在全球市场上交易的石油要多于他们为国内炼厂需要而采购的数量，”一位了解中国原油采购战略的贸易官员说。

“他们进行海外收购时，有时会建立炼厂作为支持，以获得油气资产，从而可以灵活地选择，既可以运走原油或成品油，也可以参与一系列掉期交易。”

EIA数据显示，中国9月每日石油消费量较产量高出630万桶，暗示这其中的差额便是进口需求。美国的缺口为每日613万桶。(完)