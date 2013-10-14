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货币新闻 | 2013年 10月 14日 星期一 08:28 BJT

表格：新加坡第三季GDP环比年率为下滑1.0%，降幅小于预期

路透新加坡10月14日 - 新加坡周一公布的数据显示，新加坡第三季经季节调整后的国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.0%。路透调查预估为下滑3.6%。

实际GDP变动(%)

2013 2013 2013 2012 2012

第三季 第二季 第一季 第四季 第三季

环比年率 -1.0 *16.9 *2.3 3.3 -4.6

(经季节调整)

较上年同期 5.1 *4.2 0.3 1.5 0.0

* 为修正值 (完)
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