表格：新加坡第三季GDP环比年率为下滑1.0%，降幅小于预期

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透新加坡10月14日 - 新加坡周一公布的数据显示，新加坡第三季经季节调整后的国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.0%。路透调查预估为下滑3.6%。
实际GDP变动(%)
2013 2013 2013 2012 2012
第三季 第二季 第一季 第四季 第三季
环比年率 -1.0 *16.9 *2.3 3.3 -4.6
(经季节调整)
较上年同期 5.1 *4.2 0.3 1.5 0.0
* 为修正值 (完)
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美国劳工部周三公布：美国3月进口物价较前月下降0.2%，预估为下降0.2%，3月出口物价较前月上升0.2%，预估为上 升0.1%。 美国财政部周三公布，3月美国政府财政预算赤字1,760亿美元，因财政支出超过收入。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月)
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