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货币新闻 | 2013年 10月 14日 星期一 08:41 BJT

新加坡央行：维持货币政策不变，允许坡元温和缓步升值

“金管局因此将维持坡元名义有效汇率(S$NEER)政策区间温和逐步升值的政策不变。该政策区间的斜率及中间点都不会改变，”金管局称。

“目前该区间的宽度足以容纳S$NEER的暂时波动，因此将维持不变，”金管局表示。

尽管国内生产总值(GDP)数据显示，新加坡第三季经季节调整后的GDP环比年率为下滑1.0%，但金管局仍决定维持偏紧的货币政策不变。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)
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