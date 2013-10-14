新加坡央行：维持货币政策不变，允许坡元温和缓步升值

“金管局因此将维持坡元名义有效汇率(S$NEER)政策区间温和逐步升值的政策不变。该政策区间的斜率及中间点都不会改变，”金管局称。

“目前该区间的宽度足以容纳S$NEER的暂时波动，因此将维持不变，”金管局表示。

尽管国内生产总值(GDP)数据显示，新加坡第三季经季节调整后的GDP环比年率为下滑1.0%，但金管局仍决定维持偏紧的货币政策不变。(完)