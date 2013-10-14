新加坡央行：维持货币政策不变，允许坡元温和缓步升值

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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“金管局因此将维持坡元名义有效汇率(S$NEER)政策区间温和逐步升值的政策不变。该政策区间的斜率及中间点都不会改变，”金管局称。
“目前该区间的宽度足以容纳S$NEER的暂时波动，因此将维持不变，”金管局表示。
尽管国内生产总值(GDP)数据显示，新加坡第三季经季节调整后的GDP环比年率为下滑1.0%，但金管局仍决定维持偏紧的货币政策不变。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
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美国劳工部周三公布：美国3月进口物价较前月下降0.2%，预估为下降0.2%，3月出口物价较前月上升0.2%，预估为上 升0.1%。 美国财政部周三公布，3月美国政府财政预算赤字1,760亿美元，因财政支出超过收入。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月)
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