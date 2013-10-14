金砖国家：10月11日股汇市收盘纵览

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透10月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月11日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报1,023.21点。
中国股市：中国股市：沪综指收升1.7%至一个月新高，优先股预期重燃致金融股大涨
香港股市：香港股市：收于近三周收盘高位，受中美利好消息提振
中国汇市：人民币即期收贬，大行出手令价格重归6.12平台区
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拉美股市：拉美股市上涨，投资者押注美国国会将会达成协议以避免违约。巴西股市指标Bovespa指数 上涨0.29%，报53,149.62点，矿业公司淡水河谷 上涨1.51%，支撑大盘。
拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索走强，因预期美国预算僵局有望解决
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南非股市：美国有望达成协议避免债务违约的希望提振股市，但黄金现货价格跌至三个月低位打压金矿类股。Top-40绩优股指数 涨0.75%，至38,903.51点。综合指数 升0.69%，报43,620.57点。
南非汇市：兰特触及三周高位后下滑，美国预算之争进展或指引后市
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印度股市：上涨逾1%至三周高位，Infosys上调其财年营收预估区间的低端后，带动科技股走升；地产开发类股上涨，因印度公布最新的房地产信托规范。指标BSE指数 收升1.26%，报20,528.59点。NSE指数 收升1.25%，报6,096.20点，两指数均创下9月19日以来最高收位。
印度汇市：印度卢比兑美元连续第二天上涨，受惠于企业大量卖出美元，且在益发看好美国达成避免违约的债务协议下，风险信心改善，随之推升新兴市场货币。卢比兑美元 收报61.07/08 卢比，交投区间为61.01-61.37，周四收报61.39/40。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,477.00点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.5%至818.18点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.27%，报32.2855卢布；卢布兑欧元 跌0.43%，报43.7700卢布。(完) (整理 戴素萍 审校 张若琪)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编