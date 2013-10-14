金砖国家：10月11日股汇市收盘纵览

路透10月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月11日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报1,023.21点。

中国股市：中国股市：沪综指收升1.7%至一个月新高，优先股预期重燃致金融股大涨

香港股市：香港股市：收于近三周收盘高位，受中美利好消息提振

中国汇市：人民币即期收贬，大行出手令价格重归6.12平台区

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拉美股市：拉美股市上涨，投资者押注美国国会将会达成协议以避免违约。巴西股市指标Bovespa指数 上涨0.29%，报53,149.62点，矿业公司淡水河谷 上涨1.51%，支撑大盘。

拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索走强，因预期美国预算僵局有望解决

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南非股市：美国有望达成协议避免债务违约的希望提振股市，但黄金现货价格跌至三个月低位打压金矿类股。Top-40绩优股指数 涨0.75%，至38,903.51点。综合指数 升0.69%，报43,620.57点。

南非汇市：兰特触及三周高位后下滑，美国预算之争进展或指引后市

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印度股市：上涨逾1%至三周高位，Infosys上调其财年营收预估区间的低端后，带动科技股走升；地产开发类股上涨，因印度公布最新的房地产信托规范。指标BSE指数 收升1.26%，报20,528.59点。NSE指数 收升1.25%，报6,096.20点，两指数均创下9月19日以来最高收位。

印度汇市：印度卢比兑美元连续第二天上涨，受惠于企业大量卖出美元，且在益发看好美国达成避免违约的债务协议下，风险信心改善，随之推升新兴市场货币。卢比兑美元 收报61.07/08 卢比，交投区间为61.01-61.37，周四收报61.39/40。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,477.00点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.5%至818.18点。