两岸金融：国信证券等组建厦门股权交易中心，首尝对台金融合作

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透北京10月14日 - 中国国信证券、中信证券 等两岸10家金融机构投资共建的厦门两岸股权交易中心近日签约，是中国首个以对台湾金融合作为主题的股权交易中心，将探索建立服务非上市公司特别是台资企业、福建省中小企业的股权交易市场。
新华网上周六报导，厦门两岸股权交易中心由厦门金圆集团、厦门农商行、国信证券、中信证券及台湾永丰创投等10家机构共同出资设立，注册资本拟定为1亿元人民币,其中国信证券出资3,000万元，占比最高。
区别于国内其他股权交易中心，厦门区域股权交易市场引入大陆和台湾有实力的券商，并由深圳前海股权交易中心输出管理。
台湾永丰创投股份有限公司总经理黄俊杰认为，厦门两岸股权交易中心可以复制台湾金融业过去的经验与利基，提供企业一个较低门槛的挂牌服务中心，为台商及大陆中小微企业提供最重要的金融服务，并且运用大陆对特定地区提供的优惠与先行先试政策，作为发展跨境人民币回流的试点平台。
他说，厦门两岸股权交易中心还可以结合台湾金融机构，在大陆中央与地方政府的政策支持下，推动与实现“打造全境台商的融资平台”、“跨境人民币回流试点”、“台湾、大陆两地双挂牌”。
厦门民营经济发达，储备了很多优质企业，独特的区位、资源等优势，使厦门在两岸经济交流合作方面一直扮演着先行先试者的角色。国务院2011年底批复《厦门市深化两岸交流合作综合配套改革试验总体方案》，支持厦门探索建立服务非上市公司特别是台资企业的股份交易市场。（完） (发稿 张晓翀/林琦; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编