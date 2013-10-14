两岸金融：国信证券等组建厦门股权交易中心，首尝对台金融合作

路透北京10月14日 - 中国国信证券、中信证券 等两岸10家金融机构投资共建的厦门两岸股权交易中心近日签约，是中国首个以对台湾金融合作为主题的股权交易中心，将探索建立服务非上市公司特别是台资企业、福建省中小企业的股权交易市场。

新华网上周六报导，厦门两岸股权交易中心由厦门金圆集团、厦门农商行、国信证券、中信证券及台湾永丰创投等10家机构共同出资设立，注册资本拟定为1亿元人民币,其中国信证券出资3,000万元，占比最高。

区别于国内其他股权交易中心，厦门区域股权交易市场引入大陆和台湾有实力的券商，并由深圳前海股权交易中心输出管理。

台湾永丰创投股份有限公司总经理黄俊杰认为，厦门两岸股权交易中心可以复制台湾金融业过去的经验与利基，提供企业一个较低门槛的挂牌服务中心，为台商及大陆中小微企业提供最重要的金融服务，并且运用大陆对特定地区提供的优惠与先行先试政策，作为发展跨境人民币回流的试点平台。

他说，厦门两岸股权交易中心还可以结合台湾金融机构，在大陆中央与地方政府的政策支持下，推动与实现“打造全境台商的融资平台”、“跨境人民币回流试点”、“台湾、大陆两地双挂牌”。