《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月14日

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
*工商时报：
--经建会今日将把〞自经区特别条例草案〞呈报行政院审议，为免上海自贸区超前，政院高层拟密集研商扩大加码，将针对自经区实体区范围扩大至工业区等既有园区、增加教育或长照产业活动纳自经区，陆资、陆籍专业人士比照外资、外籍白领等，加大利多力度，以因应两岸竞争态势。
--金管会启动杀价竞争专案金检，〞放款增量〞及〞利差〞列为二大拣择指标，一旦放款量出现激增、放款利差却排名末段班的银行，据悉已被金管会检查局锁定为杀价竞争的〞高危险群〞，将列入专案金检名单之上，其中汤森路透及彭博通讯社每季公布一次的联贷业务量排名评比，是金管会的重要参考依据。
--继深圳前海之后，浙江昆山也开始能够跨境人民币借款，两地的第一笔跨境放款业务分别由台资银行上海商银和彰化银行 昆山分行完成，打败向来以跨境资金管理为优势的外商银行，抢到两岸指标性商机。
*经济日报：
--明年将大减税，年收逾600万元家庭，最低税负申报门槛及扣除额，明年将首度拉升至670万台币，缴税户恐减少；遗产税八大扣除额也将同步自明年1月起调增，估计单身者遗产总额未逾1,500万元，几乎均免缴遗产税。
--因应国际保险监理趋势，金管会拟大幅检讨保险业资本适足率（RBC）风险系数，包括调整比重高达四成的海外投资风险系数，并考虑提高股票持股5%以上的风险系数或调降投资单一股票上限，以改善股票投资集中度问题。
--晶圆代工龙头台积电 加快18寸晶圆厂布局脚步，同步启动中科与南科建厂租地计画，目标是将建厂时间由2016年提前一年至2015年，力抗英特尔 。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编