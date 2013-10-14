《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月14日

*工商时报：

--经建会今日将把〞自经区特别条例草案〞呈报行政院审议，为免上海自贸区超前，政院高层拟密集研商扩大加码，将针对自经区实体区范围扩大至工业区等既有园区、增加教育或长照产业活动纳自经区，陆资、陆籍专业人士比照外资、外籍白领等，加大利多力度，以因应两岸竞争态势。

--金管会启动杀价竞争专案金检，〞放款增量〞及〞利差〞列为二大拣择指标，一旦放款量出现激增、放款利差却排名末段班的银行，据悉已被金管会检查局锁定为杀价竞争的〞高危险群〞，将列入专案金检名单之上，其中汤森路透及彭博通讯社每季公布一次的联贷业务量排名评比，是金管会的重要参考依据。

--继深圳前海之后，浙江昆山也开始能够跨境人民币借款，两地的第一笔跨境放款业务分别由台资银行上海商银和彰化银行 昆山分行完成，打败向来以跨境资金管理为优势的外商银行，抢到两岸指标性商机。

*经济日报：

--明年将大减税，年收逾600万元家庭，最低税负申报门槛及扣除额，明年将首度拉升至670万台币，缴税户恐减少；遗产税八大扣除额也将同步自明年1月起调增，估计单身者遗产总额未逾1,500万元，几乎均免缴遗产税。

--因应国际保险监理趋势，金管会拟大幅检讨保险业资本适足率（RBC）风险系数，包括调整比重高达四成的海外投资风险系数，并考虑提高股票持股5%以上的风险系数或调降投资单一股票上限，以改善股票投资集中度问题。

--晶圆代工龙头台积电 加快18寸晶圆厂布局脚步，同步启动中科与南科建厂租地计画，目标是将建厂时间由2016年提前一年至2015年，力抗英特尔 。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。