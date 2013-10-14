中国个股：中国建筑1-9月新签合同额同比增幅36.2%，创年内新高

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透上海10月14日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 最新公告，1-9月新签合同额达9,194亿元，同比增长36.2%。增幅创年内新高。
公告并显示，1-9月地产业务销售额达1,129亿元人民币，同比增24.8%；同期销售面积达947万平方米，同比增24.4%；新购置土地储备853万平方米，期末土地储备达6,966万平方米。
建筑业务方面，1-9月施工面积68,559万平方米，同比增长22.8%。新开工面积同比增幅31.8%，达18,256万平方米。
中国建筑上周五收报3.27元，过去一个月累计下跌4.664%。(完)
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参看详情，请点选上海证券交易所网站(here) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编