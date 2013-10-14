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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 08:30 BJT

中国个股：中国建筑1-9月新签合同额同比增幅36.2%，创年内新高

路透上海10月14日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 最新公告，1-9月新签合同额达9,194亿元，同比增长36.2%。增幅创年内新高。

公告并显示，1-9月地产业务销售额达1,129亿元人民币，同比增24.8%；同期销售面积达947万平方米，同比增24.4%；新购置土地储备853万平方米，期末土地储备达6,966万平方米。

建筑业务方面，1-9月施工面积68,559万平方米，同比增长22.8%。新开工面积同比增幅31.8%，达18,256万平方米。

中国建筑上周五收报3.27元，过去一个月累计下跌4.664%。(完)

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参看详情，请点选上海证券交易所网站(here) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
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