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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 09:05 BJT

《独家新闻》法国标致拟增资30亿欧元，东风集团与法政府各出一半--消息人士

PSA标致雪铁龙正在努力削减成本和降低亏损，挣扎求生，寻求扩大与东风或其它汽车厂商的合作。

法国财政部拒绝评论。因不在上班时间，无法立即得到东风高层的置评。

标致家族表示准备放弃控制地位。除了东风以外，标致亦试图恢复与美国通用汽车(GM)加强联盟的谈判。(完)

(编译 张涛；审校　戴素萍)
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