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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 08:48 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透北京10月14日 - 以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关等公布外贸进出口，以及中国官方及汇丰采购经理人指数(PMI)出炉的日程：

公布日期 经济指标 数据日期

10月

10/14 工业品价格指数(PPI) 9月

居民消费价格指数(CPI) 9月

10/18 国民经济运行情况新闻发布会

其中: 固定资产投资(不含农户) 9月

社会消费品零售总额 9月

工业增加值 9月

房地产投资和销售情况月度报告 9月

10/22 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月

10/24 汇丰制造业PMI初值 10月

10/27 规模以上工业企业利润 1-9月

11月

11/1 官方制造业PMI 10月

汇丰制造业PMI终值 10月

11/3 官方非制造业PMI 10月

11/5 汇丰服务业PMI 10月

11/8 进出口贸易数据 10月

11/9 工业品价格指数(PPI) 10月

居民消费价格指数(CPI) 10月

固定资产投资(不含农户) 10月

社会消费品零售总额 10月

工业增加值 10月

房地产投资和销售情况月度报告 10月

11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月

11/21 汇丰制造业PMI初值 11月

11/28 规模以上工业企业利润 1-10月

12月

12/1 官方制造业PMI 11月

12/2 汇丰制造业PMI终值 11月

12/3 官方非制造业PMI 11月

12/4 汇丰服务业PMI 11月

12/8 进出口贸易数据 11月

12/9 工业品价格指数(PPI) 11月

居民消费价格指数(CPI) 11月

12/10 固定资产投资(不含农户) 11月

社会消费品零售总额 11月

工业增加值 11月

房地产投资和销售情况月度报告 11月

12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月

12/27 规模以上工业企业利润 1-11月

注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.

详情请查看国家统计局网站

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2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布.(完）
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