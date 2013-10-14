金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透北京10月14日 - 以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关等公布外贸进出口，以及中国官方及汇丰采购经理人指数(PMI)出炉的日程：
公布日期 经济指标 数据日期
10月
10/14 工业品价格指数(PPI) 9月
居民消费价格指数(CPI) 9月
10/18 国民经济运行情况新闻发布会
其中: 固定资产投资(不含农户) 9月
社会消费品零售总额 9月
工业增加值 9月
房地产投资和销售情况月度报告 9月
10/22 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月
10/24 汇丰制造业PMI初值 10月
10/27 规模以上工业企业利润 1-9月
11月
11/1 官方制造业PMI 10月
汇丰制造业PMI终值 10月
11/3 官方非制造业PMI 10月
11/5 汇丰服务业PMI 10月
11/8 进出口贸易数据 10月
11/9 工业品价格指数(PPI) 10月
居民消费价格指数(CPI) 10月
固定资产投资(不含农户) 10月
社会消费品零售总额 10月
工业增加值 10月
房地产投资和销售情况月度报告 10月
11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月
11/21 汇丰制造业PMI初值 11月
11/28 规模以上工业企业利润 1-10月
12月
12/1 官方制造业PMI 11月
12/2 汇丰制造业PMI终值 11月
12/3 官方非制造业PMI 11月
12/4 汇丰服务业PMI 11月
12/8 进出口贸易数据 11月
12/9 工业品价格指数(PPI) 11月
居民消费价格指数(CPI) 11月
12/10 固定资产投资(不含农户) 11月
社会消费品零售总额 11月
工业增加值 11月
房地产投资和销售情况月度报告 11月
12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月
12/27 规模以上工业企业利润 1-11月
注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
详情请查看国家统计局网站
2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布.(完）
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编