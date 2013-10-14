新债招标：中国财政部代发三年地方债中标利率4.25%--业内人士

路透上海10月14日 - 业内人士周一透露，中国财政部稍早代理招标的三年期固息地方债中标利率4.25%，投标倍数为1.60倍。

此次为财政部代理发行的今年第11期地方债，招标金额为216亿元人民币，发行主体包括河北、辽宁、大连、吉林、宁波、青岛和宁夏，额度分别为64亿元、42亿元、10亿元、54亿元、12亿元、10亿元和24亿元。

该期债采用单一价格招标方式，标的为利率。10月15日开始计息，10月15日至10月17日进行分销，10月21日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。

2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。