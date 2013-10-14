新债招标：中国财政部代发三年地方债中标利率4.25%--业内人士

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透上海10月14日 - 业内人士周一透露，中国财政部稍早代理招标的三年期固息地方债中标利率4.25%，投标倍数为1.60倍。
此次为财政部代理发行的今年第11期地方债，招标金额为216亿元人民币，发行主体包括河北、辽宁、大连、吉林、宁波、青岛和宁夏，额度分别为64亿元、42亿元、10亿元、54亿元、12亿元、10亿元和24亿元。
该期债采用单一价格招标方式，标的为利率。10月15日开始计息，10月15日至10月17日进行分销，10月21日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。
2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。
今年财政部扩大了地方自行发债试点范围，将江苏和山东省加入后，自行发债省市数量由此前的四家扩大至六家。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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美国劳工部周三公布：美国3月进口物价较前月下降0.2%，预估为下降0.2%，3月出口物价较前月上升0.2%，预估为上 升0.1%。 美国财政部周三公布，3月美国政府财政预算赤字1,760亿美元，因财政支出超过收入。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月)
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