《综述》美国参议院领袖认为有望打破预算僵局

参议院民主党二号人物Dick Durbin将这场斗争归结为两个看来非常容易解决的问题：财政部举债上限提高的幅度、以及截止9月30日的2013财年资金用尽后临时拨款议案中政府的支出水平是多少。

虽然如此，民主党和共和党却想方设法希望在这两个最基本的问题上附加各自的条件，由此拖慢了谈判的进度。

虽然麦康奈尔呼吁民主党人接受几天前推出的两党共识方案，但一些参议员及其助手却表示，共和党炮制的这项特别举措的细节仍在制定当中。

不过，如果这些磋商取得进展，通常行动迟缓的国会就有可能进入高速运转状态。

在2011年债务上限之争的最后争夺中，一直到7月31日夜间才宣布达成协议。众议院赶在在8月1日通过了议案；第二天参议院继续推进，几个小时之后奥巴马将这份议案签署成为法律。

虽说2011年的斗争进行到了最后一刻，但今年的情况看起来也没什么不同。如果达成协议，议员们可能最晚在周三或周四投票。(完)