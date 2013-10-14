中国货币市场：回购利率隔夜走升七天明显下行，资金整体较为宽松

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透上海10月14日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购加权利率 走势稍有分化，其中隔夜加权利率走升，但七天及14天期明显下行。
交易员称，目前资金面呈较为宽松态势，隔夜和七天品种涨跌不一或仅是二者利差收窄过程中的正常表现，加上明日有望准备金例行退缴，短期流动性预期仍相对乐观。
华北一银行交易员表示，虽然隔夜利率涨约10个基点(bp)，但仍可减点借到资金。“总体还是挺宽的，大行资金(比较)充裕。”
他进一步指出，从下半年以来央行对流动性调控效果来看，隔夜回购很难跌破3%以下，今日早盘的上涨，基本属于正常波动，并不意味着资金趋紧。而随着七天品种加权利率的明显下行，二者点差从逾100bp水平，收窄至较为正常的70bp左右。
上海一银行交易员并称，正常情况下，明天多数机构应有准备金例行退款，将继续利好资金面。但考虑到月初补缴规模有限，本次退款预计也不会太多。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.1199 3.0144 +10.55
七天 3.8244 4.2253 -40.09
14天 4.5617 4.8807 -31.90
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.1550 2.3050 +185.00
七天 4.2900 3.4000 +89.00
14天 4.3000 3.6250 +67.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.1700 3.0306 +13.94
七天 3.8600 4.2511 -39.11
14天 4.6600 4.9700 -31.00
Shibor
其中:隔夜 3.1130 3.0270 +8.60
七天 3.8550 4.2460 -39.10
三个月 4.6661 4.6673 -0.12
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编