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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 09:04 BJT

全球金市：金价接近三个月低位，美国债务上限最后日期迫近

美国参议院为结束财政危机而进行的磋商周日出现进展迹象，但无法保证马上能结束美国联邦政府部分关门局面，并避免发生债务违约。

周五公布数据显示，美国10月消费者信心降至九个月低点，美国联邦政府17年来首次关门损及对美国民众对经济的预期。

零售商称，阿拉伯之春运动对经济的影响，拖累沙特(沙乌地)阿拉伯穆斯林圣地麦加的珠宝零售贸易，使得黄金销售较去年同期少了一半以上。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 称，周五持金量下降0.6%或5.40吨，至890.98吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 张涛)
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