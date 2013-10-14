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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 09:13 BJT

国际油市：美国原油价格下滑，政府关门及预算僵局仍令人担忧

0032GMT，纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油 下跌0.47美元至每桶101.55美元。

11月布兰特原油 跌0.31美元，至每桶110.97美元。

国际能源署(IEA)表示，非石油输出国组织(OPEC)国家2014年的总石油日供给将增长170万桶，为1970年代以来的最高年增幅。

周五公布数据显示，美国10月消费者信心降至九个月低点，美国联邦政府17年来首次关门损及对美国民众对经济的预期。

利比亚总理Ali Zeidan周日表示，该国目前石油日产量介于60至70万桶。抗议活动已经导致油田及港口关闭，政府正努力结束这种局面。

阿联酋能源部长周日称，OPEC的原油产量处于适当水平，没有关于12月会议调整产出的谈论。(完)

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(编译 孙茉莉/王兴亚；审校 戴素萍/郑茵)
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