国际油市：美国原油价格下滑，政府关门及预算僵局仍令人担忧

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
0032GMT，纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油 下跌0.47美元至每桶101.55美元。
11月布兰特原油 跌0.31美元，至每桶110.97美元。
国际能源署(IEA)表示，非石油输出国组织(OPEC)国家2014年的总石油日供给将增长170万桶，为1970年代以来的最高年增幅。
周五公布数据显示，美国10月消费者信心降至九个月低点，美国联邦政府17年来首次关门损及对美国民众对经济的预期。
利比亚总理Ali Zeidan周日表示，该国目前石油日产量介于60至70万桶。抗议活动已经导致油田及港口关闭，政府正努力结束这种局面。
阿联酋能源部长周日称，OPEC的原油产量处于适当水平，没有关于12月会议调整产出的谈论。(完)
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(编译 孙茉莉/王兴亚；审校 戴素萍/郑茵)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编