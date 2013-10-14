中国金融：村镇银行中民资持股比例达70%，将优先支持中西部--银监会

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透北京10月14日 - 中国银行业监督管理委员会表示，村镇银行的股东构成中，民间资本直接和间接持股占比达到70%，下一步将优先支持布局中西部、老少边穷地区和小微企业集中等重点区域，鼓励实施集中连片开发，引导提高民间资本参与程度。
银监会网站周日新闻稿称，由马鞍山农商银行发起的甘肃永登新华村镇银行当日正式挂牌成立，这是中国第1,000家村镇银行。
银监会上周公布《农村中小金融机构行政许可事项实施办法（征求意见稿）》，对民营资本涉足村镇银行有了更宽松的要求。
新办法称，“村镇银行最大股东持股比例不得低于村镇银行股本总额的15%”以及“发起人中应至少有一家银行业金融机构”。而旧办法则要求“村镇银行最大股东或惟一股东必须是银行业金融机构。最大股东持股比例不得低于村镇银行股本总额的20%”。
数据显示村镇银行的民营资本进入比例较高：目前已有4,000余家企业股东和7,000余名自然人股东投资村镇银行，民间资本直接和间接持股占比达到70%，村镇银行已成为民间资本投资银行业的重要渠道。
银监会数据并显示，截至目前，已实现全国31个省份村镇银行的全覆盖，全国1,880个县市的覆盖面超过50%，中西部地区组建620家，占比62%，村镇银行县域覆盖面和服务充分性明显提升。
截至8月末，已开业的村镇银行资产达5,204亿元人民币，其中农户贷款1,228亿元，小企业贷款1,598亿元，两者合计占各项贷款的89%。不良贷款率0.45%，拨备覆盖率480%，拨贷比2.16%。（完） (发稿 张胜男; 审校 张喜良)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编