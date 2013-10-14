重温稿-《焦点》摩根大通录得2004年以来首次季度亏损，执行长迪蒙遭受打击

路透10月11日 - 摩根大通 执行长迪蒙一向性格坚韧的个性在周五有点减弱，此前该银行宣布受72亿美元诉讼费支出拖累，录得2004年以来首次季度亏损。

这次亏损对迪蒙来说是个打击，尽管有人批评摩根大通在监管和法律方面的问题不断增多，但他一直用该行稳定的获利作为挡箭牌。该行首次宣布，其提列了230亿美元拨备，用于诉讼和解及其他法律支出。

这位曾在华尔街和华盛顿名噪一时的执行长用不同寻常的低调措辞表示，在他领导下出现的首次亏损“对我个人而言非常痛苦”。

摩根大通公布第三季录得3.8亿美元亏损，合每股亏损0.17美元。上年同期为获利57.1亿美元，合每股盈余(EPS)为1.40美元。

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作为一名风险管理者，迪蒙赢得了广泛的赞誉，金融危机期间其他银行都被抵押贷款相关亏损搞得一蹶不振，而摩根大通却没有遭受太多损失。然而他在预测法律诉讼支出方面，却没那么驾轻就熟。

“现在他的光环有一点失色，”Matrix Asset Advisors资深投资组合经理人Jordan Posner说，该公司持有逾60万股摩根大通股票。

第三季法律方面的影响还包括预留用于未来和解的资金。迪蒙谨慎指出，未来一两年这些支出可能还会上升。

“我希望我们能够降低投资者的不确定性，但我们做不到，”他在一次电话会议中对记者说。

他在后来的投资者电话会议中说，“与监管机构和联邦政府抗衡是很困难的。”

即便扣除法律方面的影响，营收还是下滑，其他方面的业绩也乏善可陈。疲弱的固定收益市场压缩了摩根大通投资银行业务的营收，较上年同期和较前季分别下降2%和17%，反映出所有华尔街银行债券交易业务所处的艰难环境。

股票市场营收提高20%。高盛 和摩根士丹利 等同业受固定收益的拖累似乎更大，两家银行将于下周公布业绩。

**冲击来自各个方面**

一直以来，每当投资者提出摩根大通的问题，该行的高管们就会马上提到获利能力。去年该行录得创纪录的获利，尽管“伦敦鲸”衍生品投资操作失误导致60亿美元的亏损。

但这次季度亏损突显出，这家银行虽一直以“堡垒般坚固的”资产负债表而自豪，但其获利能力还是受到了法律诉讼的影响。

迪蒙“已经有点不那么挑剔，不那么直言不讳，言语也变得有点谦恭了，”券商Edward Jones的股票分析师Shannon Stemm说。“以往他执掌的这家银行在抵御危机时表现通常都比其他银行更为出色。”

摩根大通面临大量的法律问题。在全球面临超过12起调查，其中包括是否用欺骗性手段销售美国抵押贷款相关证券以及是否有违规操纵指标率的行为。美国证券交易委员会(SEC)正在调查该行是否违背反行贿相关法律，雇佣中国国有企业高管的子女。

司法部也在调查，摩根大通在7月以4.10亿美元了结一场美国联邦能源监管委员会的电力市场操纵案调查，该行员工在其中是否存在妨碍司法公正的行为。对这些违规行为，摩根大通既不承认也不否认。

尽管前景存在这些疑云，摩根大通股价今年仍上扬20%，其执行长也依旧拥有众多粉丝。摩根大通股价周五收跌0.01报52.51美元。

“虽然今天的消息暗示，由于投资产品的销售和证券化问题，政府可能会对其进行一些罚款，但摩根大通的情况还是远远好于其他同业，”Key Private Bank资深投资分析师Tom Jalics说。“甚至连距离拉近也说不上。”

57岁的迪蒙于2005年12月31日成为摩根大通执行长，一年后兼任董事长。

该行财务长Marianne Lake说，法律方面的支出不会影响股票回购计划，银行还“打算派发股息”。

就算不考虑法律方面的支出，第三季业绩也说不上亮丽，营收下降8%至239亿美元，与预估相符，因服务费和贷款收益双双下滑。

摩根大通的抵押贷款银行业务收入亦下降，净营收减少45%至20.2亿美元。(完)