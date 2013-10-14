更新版-《美股一周展望》债务谈判无进展，投资者难以专心研究财报

**财报季高峰期**

新的一周将有较多企业公布财报。银行业者的财报和财测或许最为重要，投资者关注企业有关政府关门以及利率上升影响的评论。富国银行 之前表示，来自住宅再融资的营收降至2011年第二季以来最低水准。

这将是第三季财报季首个忙碌的一周，将有通用电气(奇异/GE) 、高盛 、谷歌(Google) 等重量级个股陆续公布业绩。

“政府关门将对获利成长产生一些影响，但我预计负面影响可能较小，”Fisher说。“我们明显仍处在牛市中期。”

据汤森路透数据，标普500指数企业料公布该季获利增长4.2%，低于7月1日时预期的8.5%。迄今已经公布业绩的31家标普500指数成分企业中，约有55%的业绩超过预期，低于历史平均水准的63%。

尽管新的一周一些政府经济数据仍将因关门而推迟公布，其中包括消费者物价指数(CPI)和房屋开工数据，但10月纽约和费城两家联邦储备银行的制造业调查指数都将按计划公布。

周一是哥伦布日联邦假日。股市将正常交易，但美国政府仍继续关闭。 当然，国会议员仍将继续角力。

“不过我仍然乐观认为他们会得出结果。我们从过去经验得知，华府总是要等到最后关头，”Cabot的Larkin称。(完)