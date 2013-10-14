更新版-《美股一周展望》债务谈判无进展，投资者难以专心研究财报

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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**财报季高峰期**
新的一周将有较多企业公布财报。银行业者的财报和财测或许最为重要，投资者关注企业有关政府关门以及利率上升影响的评论。富国银行 之前表示，来自住宅再融资的营收降至2011年第二季以来最低水准。
这将是第三季财报季首个忙碌的一周，将有通用电气(奇异/GE) 、高盛 、谷歌(Google) 等重量级个股陆续公布业绩。
“政府关门将对获利成长产生一些影响，但我预计负面影响可能较小，”Fisher说。“我们明显仍处在牛市中期。”
据汤森路透数据，标普500指数企业料公布该季获利增长4.2%，低于7月1日时预期的8.5%。迄今已经公布业绩的31家标普500指数成分企业中，约有55%的业绩超过预期，低于历史平均水准的63%。
尽管新的一周一些政府经济数据仍将因关门而推迟公布，其中包括消费者物价指数(CPI)和房屋开工数据，但10月纽约和费城两家联邦储备银行的制造业调查指数都将按计划公布。
周一是哥伦布日联邦假日。股市将正常交易，但美国政府仍继续关闭。 当然，国会议员仍将继续角力。
“不过我仍然乐观认为他们会得出结果。我们从过去经验得知，华府总是要等到最后关头，”Cabot的Larkin称。(完)
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美国劳工部周三公布：美国3月进口物价较前月下降0.2%，预估为下降0.2%，3月出口物价较前月上升0.2%，预估为上 升0.1%。 美国财政部周三公布，3月美国政府财政预算赤字1,760亿美元，因财政支出超过收入。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月)
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