加拿大经济：央行总裁称经济表现目前为止令人失望

欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透华盛顿10月11日 - 加拿大央行总裁波洛兹周五表示，加拿大经济成长目前为止令人失望。这与一些市场人士认为他会比该央行副总裁麦克勒姆更为乐观的看法相反。
“目前为止经济成长令我们感到失望，这么说一点也不为过。现在的状况不如我们以前的预期，比如一年前或六个月前，”波洛兹在一次新闻发布会上表示。
他指出，“但仍有鼓舞人心的迹象出现，不过基本上不能当真，因为只是略微好转，改善程度远不及希望的那么大。”(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透约翰内斯堡4月12日 - 南非兰特兑美元周三攀升至一周高位，受助于美元走软，以及南非新财长的讲话表明，政策不会有重大改变。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。