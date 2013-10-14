加拿大经济：央行总裁称经济表现目前为止令人失望

路透华盛顿10月11日 - 加拿大央行总裁波洛兹周五表示，加拿大经济成长目前为止令人失望。这与一些市场人士认为他会比该央行副总裁麦克勒姆更为乐观的看法相反。

“目前为止经济成长令我们感到失望，这么说一点也不为过。现在的状况不如我们以前的预期，比如一年前或六个月前，”波洛兹在一次新闻发布会上表示。