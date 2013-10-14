新债招标：中国10及20年铁道债利率均近区间上限，分别为5.32%和5.55%

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透北京10月14日 - 业内人士周一透露，中国铁路总公司今日招标发行的今年第五期铁道债(企业债)，其中150亿元人民币10年期品种中标利率为5.32%，50亿元20年期中标利率则为5.55%，均接近招标利率区间上限。
业内人士并透露，10年和20年期品种的投标倍数分别为1.34和1.38倍。
本期债招标方式为单一利率(荷兰式)招标，按年付息，由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级公司综合评定，发行人主体信用等级和本期债信用等级均为AAA。
该债发行日为10月15日(周二)，联合主承销商为国开证券、国泰君安证券、申银万国证券等多家。
今年已发行铁道债招标细节如下：
金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间
(亿元) (年) (倍)
第一期 200 10 7月23日 4.97% 1.78 4.15%-5.15%
第二期 100 10 8月13日 5.10% 1.39 4.15%-5.15%
100 20 8月13日 5.35% 1.08 4.35%-5.35%
第三期 200 7 8月26日 5.06% 1.66 4.20%-5.20%
第四期 150 7 9月11日 5.20% 1.13 4.20%-5.20%
50 20 9月11日 5.50% 2.06 4.60%-5.60%
第五期 150 10 10月14日 5.32% 1.34 4.40%-5.40%
50 20 10月14日 5.55% 1.38 4.60%-5.60%
总计 1,000
此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。
今年铁道债计划发行规模与上年持平，仍维持在1,500亿元，其中部分额度将为超出"红线"外的特批额度。
中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。(完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
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美国劳工部周三公布：美国3月进口物价较前月下降0.2%，预估为下降0.2%，3月出口物价较前月上升0.2%，预估为上 升0.1%。 美国财政部周三公布，3月美国政府财政预算赤字1,760亿美元，因财政支出超过收入。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月)
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