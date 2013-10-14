《全球主要国家债券发行预告》--10月14日-10月21日

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称鉴于过去几个月的数据表现，目前不可能降息，利率在合适水准
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路透10月14日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时 间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/14 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/15 西班牙 标售六个月和12个月国库券 10/16 葡萄牙 国库券标售 10/16 日本 12个月期贴现公债标售 10/16 德国 50亿欧元 两年期公债标售 10/16 日本 五年期政府公债标售 10/17 日本 三个月期贴现国库券标售 10/17 西班牙 公债标售 10/17 英国 标售2018年到期公债 10/17 法国 标售中期政府债券(BTAN) 10/18 日本 标售提升流动性债券 10/21 1350 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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政治和外交紧张局势持续，激发对避险资产的需求，扶助对德国24.35亿欧元10年期公债标售的需求，尽管其收益率接近数周低位。之前德国公债标售出现技术性失败。
路透渥太华4月12日 - 加拿大央行周三一如预期维持利率在0.5%不变 ，称尽管1月经济增速高于预期，但现在得出经济已走上持续增长轨道的 结论“为时过早”。 加拿大央行重申了经济中仍存在大量过剩产能的立场，上调了2017年 经济增长预估，但下调了潜在增长预估，因“投资持续疲弱”。 2017年经济增长加快，但未来增长放缓，意味着央行现在预计产能缺 口将在2018年上半年消失，早于1月时决策者预计的2018年中。 加拿大央行在报告中指出，企业投资仍远低于当前复苏阶段应有的水 平，薪资增长仍迟缓，但住宅投资强于预期。 “央行管委会承认，近期数据强劲，但部分仅是暂时性的，关注拖累 前景的重大不确定性，”加拿大央行在与币政策报告一同发表的声明中称 。 央行指出，大多伦多地区地产市场炙热，看似进入了“投机活动对房 价的影响增大”的阶段。一些经济学家认为大多地区楼市存在泡沫。 加拿大央行在2015年两次下调利率后一直维持利率不变，利率长期处 于较低水平，被认为是推高楼价的原因之一，特别