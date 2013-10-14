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债券 | 2013年 10月 14日 星期一 09:50 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月14日-10月21日

路透10月14日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时
间。    
        
 日期     时间    国家     规模        发行细节
 10/14    1350    法国                 标售国库券(BTF)
 10/15            西班牙               标售六个月和12个月国库券
 10/16            葡萄牙               国库券标售
 10/16            日本                 12个月期贴现公债标售
 10/16            德国     50亿欧元    两年期公债标售
 10/16            日本                 五年期政府公债标售
 10/17            日本                 三个月期贴现国库券标售
 10/17            西班牙               公债标售
 10/17            英国                 标售2018年到期公债
 10/17            法国                 标售中期政府债券(BTAN)
 10/18            日本                 标售提升流动性债券
 10/21    1350    法国                 标售国库券(BTF)
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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