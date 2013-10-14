《独家新闻》嘉能可与淡水河谷讨论合并加拿大Sudbury镍矿业务--消息

路透伦敦/多伦多10月11日 - 根据知情人士，嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 和巴西淡水河谷 恢复谈判，可能合并双方在加拿大Sudbury的镍开采业务，希望在镍价走下坡之际降低成本。

消息人士说，虽然讨论尚在初期阶段，但引发外界期望这项讨论了很长时间的合并能得以实现。

2006年时，当时在Sudbury地区的矿商鹰桥和Inco原拟合并，当时预料每年产生的综效及可节省的成本约为5.50亿美元。但这两家公司后来分别被斯特拉塔和淡水河谷收购

消息人士说，今年初嘉能可完成并购斯特拉塔之后，在该地区合并业务的讨论再度恢复。而在镍价方面，由于供应过度，镍价今年从1月以来已跌掉约五分之一至四年低位。

不过目前为止，这项讨论还未出现某位消息人士口中所谓的“共识”。

嘉能可-斯特拉塔和淡水河谷对此事均不愿置评。

消息人士说，镍市情况严峻使得双方比以往更可能达成交易。(完)