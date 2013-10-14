《独家新闻》嘉能可与淡水河谷讨论合并加拿大Sudbury镍矿业务--消息

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦/多伦多10月11日 - 根据知情人士，嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 和巴西淡水河谷 恢复谈判，可能合并双方在加拿大Sudbury的镍开采业务，希望在镍价走下坡之际降低成本。
消息人士说，虽然讨论尚在初期阶段，但引发外界期望这项讨论了很长时间的合并能得以实现。
2006年时，当时在Sudbury地区的矿商鹰桥和Inco原拟合并，当时预料每年产生的综效及可节省的成本约为5.50亿美元。但这两家公司后来分别被斯特拉塔和淡水河谷收购
消息人士说，今年初嘉能可完成并购斯特拉塔之后，在该地区合并业务的讨论再度恢复。而在镍价方面，由于供应过度，镍价今年从1月以来已跌掉约五分之一至四年低位。
不过目前为止，这项讨论还未出现某位消息人士口中所谓的“共识”。
嘉能可-斯特拉塔和淡水河谷对此事均不愿置评。
消息人士说，镍市情况严峻使得双方比以往更可能达成交易。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编